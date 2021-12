Hier herrscht 2G Plus – Testpflicht auch für Geimpfte in Restaurants In Baden-Württemberg müssen künftig auch Geimpfte und Genesene für den Besuch im Restaurant einen negativen Corona-Test vorweisen.

Ein Kaffee in Stuttgart.

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg müssen auch Geimpfte und Genesene künftig für den Restaurantbesuch einen negativen Corona-Test vorweisen.

Für die Gastronomie gelte die Regel 2G plus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr. Zudem werden Grossveranstaltungen angesichts der sich zuspitzenden Corona-Krise in Baden-Württemberg untersagt.

Demnach wird für sämtliche Veranstaltungen wie Fussballspiele oder Kultur- und Freizeitveranstaltungen künftig eine «harte Obergrenze» von 750 Personen gelten. Alle Veranstaltungen jeglicher Art sollen künftig nur noch maximal 50 Prozent der möglichen Besucher zulassen dürfen. Die Regeln sollen bereits am Samstag in Kraft treten.

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte bereits vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag ein landesweites Verbot grosser öffentlicher Veranstaltungen wie Weihnachtsmärkte angekündigt.

Bund und Länder hatten am Donnerstag in Deutschland Massnahmen vorgestellt, um die Virusausbreitung zu bremsen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte sich auf erhebliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte geeinigt. Ihnen wird im Weihnachtsgeschäft auch der Zutritt zu den meisten Läden verwehrt.

