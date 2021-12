Wie gut ist Ihr Erinnerungsvermögen? – Testen Sie Ihr Wissen über das Basler Jahr 2021 Ein tränenreicher Rücktritt, Tohuwabohu in der Basler Politik, ein Superbulle und dann noch der ganze Stress mit Corona: Was war das für ein Jahr! Wissen Sie noch, damals, als…? Katrin Hauser

Januar: Immer Ärger mit dem Euro-Airport

Was ist das nur mit diesem Euro-Airport, dass man sich immer über ihn ärgert? Foto: Keystone

Es ist klirrend kalt in Basel. Das Fasnachtscomité stellt seine Plagette «ainewäg» vor. Die St. Alban-Fähre wechselt ihren Pächter. Und noch bevor das neue Jahr so richtig Fahrt aufnimmt, ärgert man sich bereits wieder über einen Altbekannten: den Euro-Airport.

Februar: An der FasNICHT mit -minu

Der Lockdown hält die Stadt in seiner eisernen Klaue. Die Beizen sind zu. Die Bars sind zu. Die Boutiquen am Spalenberg ebenfalls. Wer sich am Samstagabend durch die ehemaligen Ausgangsviertel bewegt, wähnt sich in einem apokalyptischen Zukunftsfilm, so menschenleer sind die Strassen.