Lösen Sie unser Fasnachts-Quiz. Aus den Buchstaben hinter den richtigen Antworten ergibt sich ein Wort. Senden Sie uns dieses Lösungswort mit dem Betreff «Fasnacht» per E-Mail (wettbewerb@baz.ch) oder via Instagram (@baslerzeitung_baz) zu, um an der Verlosung von 20 BaZ-Jahresabos teilzunehmen. Das ausgeschnittene Quiz mit Lösungswort können Sie auch per Post einschicken (Aeschenplatz 7, Postfach 2250, 4002 Basel) oder in unserem «BaZ uf dr Gass»-Büro am Spalenberg 45 abgeben. Im «BaZ uf dr Gass»-Büro liegen weitere Quiz-Exemplare auf.

Einsendeschluss ist Mittwoch, der 1. März 2023, um 20 Uhr. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bis Ende der gleichen Woche kontaktiert.