Tesla in der Hitparade 2021 ganz oben – Das sind die meistverkauften Autos in der Schweiz Die Elektromobilität boomt: Bereits 13,3 Prozent aller verkauften Autos 2021 waren reine Stromer. Tesla taucht in der Rangliste sogar ganz vorne auf. Dieter Liechti

2021 die Nummer 1: Das Tesla Model 3 hat die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen. Foto: Tesla

Der Markt für neue Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein hat das Jahr 2021 mit einem Plus von 0,7 Prozent gegenüber 2020 abgeschlossen. Durch die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen liegt die erreichte Zahl an Neuimmatrikulationen von 238'481 jedoch erneut deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau von 311'466 aus dem Jahr 2019.

«Das Autojahr 2021 war geprägt von Lieferschwierigkeiten aufgrund des Mangels an elektronischen Bauteilen bei der Fahrzeugproduktion und der internationalen Transporteinschränkungen», schreibt Auto Schweiz. «Die konsequente Priorisierung von Modellen mit alternativen Antrieben bei Produktion und Auslieferung hat zu deren Rekordmarktanteil von 44,5 Prozent geführt», bestätigt Mediensprecher Christoph Wolnik. Dabei erreichte der Marktanteil von Fahrzeugen mit elektrischen Antrieben (reine Elektroautos, Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge) 2021 einen Marktanteil von 22,5 Prozent, weitere 21,9 Prozent der Neuzulassungen entfallen auf Hybride ohne Lademöglichkeit über das Stromnetz.

13,3 Prozent fahren rein elektrisch

«Seit Beginn der Chipkrise haben Fahrzeughersteller und -importeure konsequent Modelle mit elektrischem Antrieb bei Produktion und Auslieferung bevorzugt. Diese Strategie hat sich in den vergangenen Monaten bezahlt gemacht und spiegelt sich nun auch bei den Jahreskennzahlen wider», so Wolnik weiter. «Der Marktanteil der reinen Elektroautos hat zum ersten Mal die 10-Prozent-Marke übersprungen. Mit 13,3 Prozent Elektroanteil liegt die Schweiz definitiv in den Top 10, vielleicht sogar in den Top 5 Europas.»

Hauptverantwortlich für diesen Boom ist E-Pionier Tesla mit seinem Model 3, das mit 5074 Immatrikulationen auf Platz 1 der Schweizer Auto-Jahreshitparade steht. Mit diesem Resultat haben die Amerikaner auch alle herkömmlich angetriebenen Fahrzeuge (Benzin und Diesel) hinter sich gelassen. Vorjahressieger Skoda Octavia (4974 Fahrzeuge) wurde auf Platz 2 verwiesen, deutlich dahinter folgt der Audi Q3 (3960 Fahrzeuge). Der VW Golf, der die Schweizer Hitparade während Jahrzehnten anführte, schaffte es 2021 nicht mehr in die Top 10. Noch spannender ist der Vergleich mit dem ebenfalls rein elektrischen VW ID.3, der mit 2419 Verkäufen deutlich hinter Tesla zurückblieb.

Insgesamt über 26’000 Teslas in der Schweiz

Dieser Rückstand könnte sich 2022 sogar noch vergrössern. Denn mit dem Tesla Model Y (SUV/Crossover) auf der technischen Basis des Model 3 steht seit Ende August ein veritabler Bestseller am Start – in den vergangenen vier Monaten sind bereits 1392 Exemplare immatrikuliert worden.

Stand heute sind in der Schweiz bereits über 26’000 Teslas unterwegs, bei der Einführung des Model 3 im Februar 2019 waren es noch weniger als 8000 Fahrzeuge gewesen.

