9/11, Utoya, «Charlie Hebdo» – Terror ist Teil unserer Realität Selbst bei prägenden Ereignissen kann uns das Gedächtnis einen Streich spielen. Doch wichtiger, als sich genau zu erinnern, ist es, nicht zu vergessen. Meinung Lisa Groelly

Menschen gedenken in Oslo der Opfer der Anschläge von 2011 in Norwegen. Foto: Berit Roald (AFP)



Ich war noch ein Kind, als vor zwanzig Jahren die beiden Türme des World Trade Center in New York einstürzten. Trotzdem erinnere ich mich noch gut an den 11. September 2001. Wie die meisten Menschen kann ich noch genau sagen, wo ich war und was ich getan habe, als ich von dem Terroranschlag erfuhr.

Vor meinem geistigen Auge sehe ich, wie ich an diesem Dienstag meine beste Freundin abhole, um mit ihr wie jeden Tag den Schulweg zurückzulegen. Während ich unten an der Treppe warte und sie im ersten Stock Schuhe und Jacke anzieht, erzählt sie mir, dass ein paar böse Männer in Amerika ein Flugzeug entführt hätten. Ich mache mir vorerst nicht allzu viele Gedanken darüber und denke, dass meine Freundin mit ihrer blühenden Fantasie auch etwas übertrieben haben könnte.