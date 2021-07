Auch ohne Stricker und Brunold – Tennis vom Feinsten am Crossklinik-Cup Das Basler Tennisturnier verspricht ab heute Tennis-Leckerbissen. Angeführt von Jungtalent Jan Sebesta, sammelt nicht zuletzt die regionale Elite Erfahrungen auf internationalem Niveau. Luc Durisch

«Wir sind bereit und lassen uns auch von den mässigen Wetteraussichten nicht verrückt machen.» Kurt Schudel, der Turniergründer des Internationalen Crossklinik-Cups, strahlte gestern vor der 17. Ausgabe seines Basler Tennisturniers die gewohnte Zuversicht aus. Und verwies hinsichtlich der ungewissen Witterung darauf, dass der Spielbetrieb mit nicht weniger als 225 gemeldeten Aktiven dank Kapazitäten in fünf bereitstehenden Hallen auch bei Regen programmgemäss durchgeführt werden könne.

Dieser Spielbetrieb mit den beiden stark besetzten N1/R1-Tableaux und zwei ebenfalls beachtlichen R2/R5-Feldern hat es einmal mehr in sich. Insbesondere das Männer-Hauptevent mit 94 internationalen und nationalen Spitzenspielern verspricht Tennis auf Topniveau. Wie stark das Feld trotz zwei gewichtigen Absagen – der Schweizer Jungstar Dominic Stricker hat von Swiss Tennis eine Wildcard für das ATP-Turnier in Gstaad erhalten, derweil der frischgebackene nationale Juniorenmeister Mika Brunold aus Reinach an der U-18-EM in Klosters startet – ist, zeigt die Setzliste. Angeführt wird sie vom Kroaten Matija Pecotic (ATP 356), es folgen Franck Pepe (FRA) und die Schweizer Nachwuchshoffnung Jeffrey von der Schulenburg. Wie dicht das Tableau besetzt ist, zeigt sich etwa daran, dass Jonas Schär als bestandene nationale Spitzenkraft gerade noch als letzter von 16 Gesetzten figuriert. Stärkster Regionaler ist in Abwesenheit von Yannik Steinegger und Brunold der Bottminger Junior Jan Sebesta (N3.36), gefolgt von den weiteren lokalen N-Klassierten Nikolaj Talimaa, Batiste Guerra, Raffaele Mariani, Fynn Skender, Georg Stettler, Julian Mordig und Nicolas Küpfer.

Attraktives Preisgeld

Im leicht schwächer besetzten Frauentableau dürfte die Turniersiegerin wohl aus dem Quartett Diana Marcinkevica (die Lettin wird als WTA-Nummer 283 geführt), Nina Stadler, Yasmine Mansouri (FRA) und Tina Smith (AUS) hervorgehen. Das Gesamtpreisgeld des nach den Swiss Indoors zweitgrössten lokalen Tennisanlasses beträgt wie vor Jahresfrist 30’000 Franken, wobei der Finalsieg 6000 (Männer) respektive 4200 Franken (Frauen) wert ist. Erwähnenswert ist gewiss auch, dass der oberste Podestplatz selbst in den R2/R5-Events mit generösen 1000 und 750 Franken belohnt wird. «Das gibt es sonst wohl nirgendwo», merkt Turnierleiter Schudel nicht ohne Stolz an. Gespielt wird wie bislang an den vier Standorten Basler LTC, Old Boys, TC Riehen und TAB Aesch (bei Regen siehe Hallenprogramm unter www.crossklinikcup.ch).

