Neugründung im Rosental Campus – «Ten23 Health» übernimmt 4’000 Quadratmeter grosses Labor Mit Dienstleistungen bei der Entwicklung, Herstellung und Tests für sterile pharmazeutische Produkte will die Firma von Basel aus weltweit operativ tätig sein. Kurt Tschan

Ein Blick in das Labor von «ten23 health» im Rosental Campus.

Zuwachs für den Life-Sciences-Standort Basel: Am 1. August startete die Firma «ten23 health» ihren Betrieb im Rosental Campus «Rosental Mitte». Zu diesem Zeitpunkt hat das Unternehmen nach eigenen Angaben ein voll funktionsfähiges Labor und Bürogebäude von Elanco übernommen. Das Gebäude umfasst rund 4’000 Quadratmeter Labor- und Bürofläche und bietet Raum für rund 150 Mitarbeitende.

Nach Auffassung von Regierungsrat Kaspar Sutter hat die Lancierung von«ten23 health»

einen positiven Effekt auf das Life-Sciences-Cluster der Region Basel, da hochqualifizierte Arbeitsplätze geschaffen würden. An der Spitze des Unternehmens steht Hanns-Christian Mahler. Dieser war zuletzt bei Lonza in führender Stellung tätig. Zuvor war er auch für Roche und Merck tätig. Mahler ist Lehrbeauftragter für Pharmazeutische Biotechnologie an der Universität Basel.

Britische Investoren

Finanziert wird «ten23 health» durch die britische Beteiligungsgruppe 3i. Diese ist an der Londoner Börse notiert. Die Gruppe entstand 1946 als Arbeitsgemeinschaft britischer Banken, um den Wiederaufbau der britischen Wirtschaft zu unterstützen. Sie gilt somit als der älteste noch aktive britische Finanzinvestor. Heute ist die 3i-Gruppe eines der grössten öffentlich gehandelten Private-Equity-Unternehmen der Welt.

Kopf der Firma ist Hanns-Christian Mahler. Er war bereits für Lonza und Roche tätig.

«ten23 health» versteht sich nach eigenen Angaben als strategischer Partner für die Pharmaindustrie und Biotech-Start-Ups in der Entwicklung, Herstellung und Testung von zukünftigen Medikamenten. Das Unternehmen unterstütze Life-Science-Kunden weltweit dabei, differenzierte, stabile, anwendbare und sichere injizierbare Medikamente für Patienten zu entwickeln. Der Firmennamen steht in Zusammenhang mit der Anzahl Moleküle: So enthalten Grammmengen Material die Anzahl von 10 23 Atomen. Dies war eine wichtige Erkenntnis, um die Zusammensetzung der Materie zu verstehen.

