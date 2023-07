Wochenduell zu Unfällen im Radsport – Können Radrennen markant sicherer gemacht werden? Vor zwei Wochen verunglückte der Schweizer Gino Mäder in einer Abfahrt an der Tour de Suisse tödlich. Anlässlich der Tour de France wird nun die Sicherheitsdebatte geführt. Tobias Müller Oliver Gut

100 Fahrer und mehr im Pulk, Rad an Rad: Impression aus der aktuellen Tour de France. Foto: Christophe Petit Tesson (Keystone).

NEIN: Mäder kannte die Abfahrt und befand sich am Albula nicht am Limit. Das zeigt, dass das Risiko sowieso immer mitfährt.

Es gibt eine einfache Lösung, dass es im Radsport nicht mehr zu schweren Stürzen oder Todesfällen kommt: Man müsste die Rennen verbieten. Nur leider ist das die einzige Möglichkeit.

Denn die Gefahren lauern überall, nicht nur in 100-Stundenkilometer-Abfahrten, sondern auch in kurvenreichen Streckenabschnitten in Städten oder flachen Zielgeraden, wo die Sprinter bei Höchstgeschwindigkeit um jeden Zentimeter kämpfen.

Die Organisatoren der Tour de France haben richtig gehandelt und die riskanten Abfahrten der Alpen-Etappen 14 und 17 entschärft. Aber sie haben zuvor ebenso einen Parcours geschaffen, der vor Spektakel nur so strotzt. Bestes Beispiel waren die ersten beiden Teilstücke im Baskenland, wobei die letzten Kilometer jeweils technisch anspruchsvolle und schnelle Passagen enthielten. Dass es bisher zu keinen Massenstürzen kam, ist weniger Verdienst der Organisatoren als schlichtweg Glück.

Es ist das bekannte Dilemma in Hochrisiko-Sportarten: Zuschauer schalten den Fernseher ein, weil sie Action und Tempo sehen wollen, sie wünschen sich überraschende Siege und mutige Helden – und ja keine Langeweile. Daher waren alle Vorschläge von Fahrern und sogenannten Experten gut gemeint, die nach dem Tod von Gino Mäder in den Medien auftauchten. Aber sie sind schlicht nicht zielführend.

Bergetappen dürfen nur noch oben auf dem Pass enden? Verändert den Charakter eines Rennens völlig und verwehrt den technisch versierten Athleten ihren Vorteil. Keine Zielankunft direkt nach einer Abfahrt? Verschiebt das Problem nur weiter vom Ende weg, da es während Bergetappen meist nicht nur einen Pass zu bezwingen gilt, sondern oft sogar drei oder vier. Fangnetze entlang der Strasse auf dem Weg hinunter? Finanziell eher schwierig. Geschwindigkeitsbeschränkungen oder neutralisierte Abfahrten? Spektakel und Zuschauer ade!

Ein weiterer Vorschlag kam von Jens Voigt, früher Radprofi und heute TV-Experte. Der Deutsche forderte unter anderem, dass in Zukunft weniger riskante Hochgeschwindigkeitsabschnitte vorkommen. Eine Abfahrt mit 65 Kilometern pro Stunde sei ja um einiges sicherer als eine mit 100 Kilometern pro Stunde. Dass eine technisch schwierige, aber eher langsame Passage gefährlicher sein kann als eine lange Gerade, auf der Tempo gebolzt wird, erwähnt er nicht.

Überflüssig wird die ganze Sicherheits- und Spektakeldiskussion sowieso, wenn man zurückschaut auf diesen 15. Juni, als Gino Mäder am Albula stürzte. Mäder lag zum Zeitpunkt des tragischen Ereignisses im Gesamtklassement über zwölf Minuten hinter dem Gesamtleader, und als Mäder nach La Punt hinunterraste, jubelte der Tagessieger bereits auf der Zielgeraden. Mäder fuhr schnell und riskant – aber wohl nicht am Limit, weil es schlicht nicht nötig war. Dass Mäder die Albula-Abfahrt aus etlichen Trainings im Engadin gut kannte, macht das Unglück umso unerklärlicher.

Doch es zeigt, dass das Risiko immer mitfährt. Leider wird sich das nicht ändern. Tobias Müller

Können Radrennen markant sicherer gemacht werden? Nein – denn sonst sind es keine Radrennen mehr. Ja – wenn die Rennfahrer das wollen.

JA: Will man Risiken massiv minimieren, dann braucht es einfach extreme Auflagen: Alle Abfahrten gelten als neutrale Phase. Mit Tempolimit.

Der Tod fährt mit. Das gilt bei allen Hochrisiko-Sportarten, vom Motorsport über alpine Ski-Schussfahrten bis hin zu Radrennen auf dem Asphalt.

Solange der Mensch nicht auf diese Sportarten verzichtet, wird das so bleiben. Sicherheitsmassnahmen ändern nichts an dieser Tatsache und werden auf Dauer keine Null-Unfall- und Null-Todesfall-Statistik zur Folge haben, sondern lediglich die Wahrscheinlichkeiten so verändern, dass leichte und schwere Unfälle seltener vorkommen.

Diese Zahlen lassen sich allerdings auch in gefährlichen Sportarten massiv senken: Die Formel 1 hat das durch diverse Massnahmen ebenso vorgemacht wie der Skisport.

Vieles davon mag nicht für den Radsport taugen. Weil Schutz durch Ausrüstung an Sportgerät und Person viel schwieriger zu erlangen ist – und noch viel mehr, weil es nicht um 5, sondern 150 und mehr Kilometer Strecke geht, die abzusichern sind, während der Grossteil des Rennens von 100 und mehr Fahrern Rad an Rad im Pulk bewältigt wird.

Trotzdem liessen sich auch die Gefahren im Strassen-Radrennsport markant entschärfen. Dazu benötigt es allerdings weit gröbere Einschnitte, als sie die diesjährige Tour de France – als Reaktion auf Gino Mäders Unfalltod an der Tour de Suisse – in den Bergetappen 14 und 17 beschloss: Frisch asphaltierte Teilstücke sowie akustische Warnsignale und Polsterungen an den heikelsten Stellen der finalen Abfahrt können nützlich sein – aber sie mindern das gesamte Risiko minim, das mit Bergab-Rennfahrten einhergeht. Und auch allein mit der Streckenführung, weg von finalen Schussfahrten ins Tal, bewirkt man nicht Entscheidendes.

Nein, will man Risiken massiv minimieren, dann braucht es extreme Auflagen: Abfahrten von allen Bergpässen, die als neutrale Phase gelten. Mit Tempolimit. So, dass keiner mehr angreifen oder aufholen darf. Und ja: Vielleicht sollten auch flache Etappen so konzipiert sein, dass die gefährlichen Massensprints zur absoluten Seltenheit werden. Ein, zwei kurze, ruppige Steigungen vor dem Ziel bieten Angriffsmöglichkeiten und wirken der geschlossenen Ankunft des Fahrerfelds entgegen.

Der Charakter der Rennen, ja der Sportart würde dadurch stark verändert. Gute Abfahrer können sich von dieser Fähigkeit nichts mehr kaufen. Siege von Sprintspezialisten wären rar. Aber es wäre immer noch attraktiver Radsport. Einfach anders. Und viel sicherer.

Die Frage ist nur, ob man das wirklich will. Am Ende ist es die Mehrzahl der Fahrer, welche die Antwort darauf gibt. Auch wenn unter dem Eindruck von Gino Mäders Tod gerade viel über Sicherheit im Radsport geredet wird, scheint der Zeitpunkt für einschneidende Veränderungen noch weit entfernt. Oliver Gut

