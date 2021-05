Tiefere Höchstgeschwindigkeit – Tempo 30 soll auch auf Kantonsstrassen möglich werden Die Baselbieter Regierung hat die Kriterien festgelegt. Thomas Gubler

Mehr und mehr Baselbieter Gemeinden wollen Tempo 30 auf ihren Kantonsstrassen einführen. Foto: Francisco Carrascosa

Nun hat es doch ein bisschen länger gedauert, bis die Baselbieter Regierung in Sachen Tempo 30 auf Kantonsstrassen tätig geworden ist. Denn eigentlich hätten die Kriterien dafür schon im ersten Quartal 2020 festgelegt werden sollen. Am Mittwoch war es dann aber so weit. Und nun ist endgültig klar: Die Zeiten, als man Gesuche von Gemeinden zur Einführung von Tempo 30 innerorts auf Kantonsstrassen als bundesrechtswidrig vom Tisch wischen konnte, sind vorbei. Dies nachdem das Bundesgericht seine Praxis gelockert und das Bundesamt für Umwelt (Bafu) Tempo 30 als «wirksam, günstig und verhältnismässig» bezeichnet hat.

Klar ist für die Baselbieter Regierung, dass grundsätzlich auch weiterhin Tempo 50 auf Kantonsstrassen innerorts gelten soll. «Übermässige Lärmbelastung» sowie ein «besonderes Schutzbedürfnis für Fussgängerinnen und Fussgänger» sollen aber eine Reduktion auf 30 Stundenkilometer möglich machen – allerdings nur, «wenn sich die Tempoanpassung nach eingehender Prüfung durch ein Gutachten als zweck- und verhältnismässig erweist», wie die Regierung in ihrer Mitteilung schreibt.

Drei Kriterien

Die Sicherheitsdirektion (SiD) tritt laut Regierung dann auf das Gesuch von Gemeinden um Tempo 30 auf einer Kantonsstrasse ein, wenn auf den angrenzenden Gemeindestrassen bereits eine Tempo-30-Zone besteht oder verbindlich vorgesehen ist. Alsdann wird ein Gemeinderatsbeschluss mit Begründung verlangt, und schliesslich muss das Begehren regional – wohl primär mit den umliegenden Gemeinden – abgestimmt sein. Kommt das anschliessend von der Bau- und Umweltschutzdirektion (BUD) zu erstellende Gutachten zum Schluss, die abweichende Höchstgeschwindigkeit sei «nötig, zweck- und verhältnismässig», dann erfolgt die entsprechende Verkehrsanordnung durch die SiD.

Vor rund einem Jahr haben die vier Gemeinden Binningen, Bottmingen, Oberwil und Therwil beim Kanton das Gesuch eingereicht, auf der Kantonsstrasse bei ihren Ortsdurchfahrten Tempo 30 einzuführen. Mit den neu hinzugekommenen Gemeinden Birsfelden und Oltingen sind es mittlerweile sechs Gemeinden, die auf ein positives Gutachten hoffen.

Zuvor soll über die Vorgehensweise der Regierung aber noch eine Anhörung bei den Verkehrsverbänden, den konzessionierten Transportunternehmungen und dem Verband Basellandschaftlicher Gemeinden (VBLG) durchgeführt werden, bevor die Grundsätze dann vor den Sommerferien bereinigt werden. Den sechs Gemeinden wird das Gutachten im Entwurf für Juli 2021 in Aussicht gestellt. Eine erste Umsetzung hält die Regierung frühestens im kommenden Herbst für realistisch.

Urnengang in Gelterkinden

Die Regierungsmitteilung kommt gerade noch rechtzeitig vor dem Urnengang über Tempo 30 auf den Gemeindestrassen in Gelterkinden am 13. Juni. Dieser wurde nötig, nachdem gegen den positiven Beschluss der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2020 das Referendum ergriffen worden war. Ob sich der Entscheid der Regierung jedoch zugunsten der Befürworter von Tempo 30 oder der Gegner auswirken wird, ist umstritten. Dem Schub für die eine Seite könnte nämlich die Angst der eher kritisch Eingestellten vor einer weiteren Ausdehnung der Tempo-30-Zone gegenüberstehen. Denn an kantonalen Durchfahrtsstrecken fehlt es Gelterkinden nicht.

Im Falle eines Ja am 13. Juni wäre Gelterkinden erst die siebte Gemeinde im Oberbaselbieter Bezirk Sissach mit Tempo 30. Am 7. März hat der «Club der Bisherigen» mit Sissach, Zunzgen, Böckten, Thürnen und Diepflingen – auch nach einer Referendumsabstimmung – Zuwachs von Maisprach erhalten. Maisprach und Liestal haben übrigens kürzlich ebenfalls einen Antrag auf Tempo 30 auf Kantonsstrassenabschnitten eingereicht.

Fehler gefunden?Jetzt melden.