Uneinigkeit im Einwohnerrat – Tempo 30 scheitert in Allschwil erneut Allschwiler Parkraumbewirtschaftung kommt sofort. Die Verknüpfung mit Tempo 30 lehnt der Einwohnerrat aber ab. Regula Vogt

Seit Jahren ist Tempo 30 in Allschwil ein Dauerthema. Foto: Pino Covino

Manche Dinge brauchen in Allschwil etwas länger. Die grösste Gemeinde des Baselbiets ringt seit vielen Jahren mit Tempo 30 und hat nach mehrmaligem Scheitern in Volksabstimmungen im Februar 2020 mit der Überweisung einer Motion im Einwohnerrat einen neuen Anlauf genommen. Der definitive Entscheid ist damit aber noch nicht gefallen. Auch mit der Parkraumbewirtschaftung klappte es nicht auf Anhieb. Immerhin war schon der zweite Versuch erfolgreich. Im Herbst 2021 stimmte das Volk einer flächendeckenden Einführung der blauen Zone zu. In den stark betroffenen stadtnahen Quartieren ist jedoch die Freude über das Ja des Stimmvolkes unterdessen in Empörung über den Gemeinderat umgeschlagen.