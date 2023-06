Allschwiler Einwohnerrat unzufrieden – Tempo 30 nochmals zurück an den Gemeinderat Allschwil soll sich beim Kanton für den Erhalt von Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen einsetzen. Regula Vogt

Der Allschwiler Einwohnerrat verlangt, dass sich der Gemeinderat in Liestal für Fussgängerstreifen in Tempo-30-Zonen einsetzt. Foto: Marc Dahinden

Knapp drei Jahre nach der Überweisung der Motion von Matthias Häuptli (EVP/GLP/Grüne) hat der Einwohnerrat eine Vorlage beraten, welche die gestaffelte flächendeckende Einführung von Tempo 30 auf allen Allschwiler Quartierstrassen vorsieht. Es ist dies ein neuer Anlauf nach mehreren erfolglosen Versuchen. Doch der Einwohnerrat hat die Vorlage mit 26 Ja-Stimmen gegen 7 Nein-Stimmen zur Nachbesserung an den Gemeinderat zurückgewiesen.

Auf dem Preisschild für die Realisierungsarbeiten steht der Betrag von 651’400 Franken. Diese Zahl liegt weit unter jener, welche eine Volksabstimmung unumgänglich machen würde; es erscheint aber nicht ausgeschlossen, dass das fakultative Referendum ergriffen wird. Nach mehrmaligem Scheitern von Tempo 30 an der Urne zeigte sich der Einwohnerrat bestrebt, die definitive Vorlage möglichst akzeptabel zu gestalten. Im Zentrum stand dabei die Frage der Fussgängerstreifen.

Der Kanton entscheidet

Fussgängerstreifen sind in Tempo-30-Zonen grundsätzlich nicht zulässig. So besagt es die Verordnung des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) über die Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen. Ausnahmen sind jedoch möglich. So dürfen in Tempo-30-Zonen Fussgängerstreifen angebracht oder beibehalten werden, wenn besondere Vortrittsbedürfnisse für Fussgänger dies erfordern, namentlich bei Schulen und Heimen. Dazu bedarf es allerdings einer Zustimmung des Kantons, wie Gemeinderat Philip Hofmann in der Debatte betonte.

Unter anderem wegen der Fussgängerstreifen hatte die vorberatende Kommission für Bau und Umwelt (KBU) Rückweisung der Vorlage an den Gemeinderat beantragt. Der Umsetzungsplan des Gemeinderates sieht zwar das Belassen einzelner Fussgängerstreifen vor, dabei sei aber der von der Uvek-Verordnung vorgeschriebene Grundsatz nicht zu erkennen, monierte die KBU.

Schnell zeichnete sich eine Mehrheit für den Rückweisungsantrag ab. Die Zusatzrunde löse bei ihm keine Freude aus, doch Tempo 30 sei auch eine emotionale Angelegenheit, sagte Motionär Matthias Häuptli. «Wir glauben, dass durch die Zusatzrunde das Geschäft an Akzeptanz gewinnen wird.»

Gemeinderat lenkt ein

«Die Abschaffung von Fussgängerstreifen finden wir nicht gut», sagte Claudia Siegel (Mitte). Miriam Schaub (EVP/GLP/Grüne) sprach sich dafür aus, die Vorlage hinsichtlich Schulwegsicherheit nochmals anzuschauen. Vom Gemeinderat vermisse er die Haltung, sich beim Kanton für die Anliegen der Bevölkerung einzusetzen, sagte Häuptli. Ohne Rückweisung würde die Vorlage mit dem vom Gemeinderat vorgelegten Umsetzungsplan zum Gegenstand einer allfälligen Volksabstimmung, gab Sandro Felice (EVP/GLP/Grüne) zu bedenken.

Eine Rückweisung sei verschwendete Zeit, sagte hingegen SP-Vertreter Basil Wagner. Gemeinderat Hofmann verwies mehrfach auf die «nicht verhandelbare» Uvek-Verordnung, erklärte jedoch auch Bereitschaft, die Frage der Fussgängerstreifen mit der KBU und der Verwaltung nochmals anzuschauen.

