Kein Langsamverkehr in Binningen – Tempo 30 bleibt ein heisses Eisen FDP-Politiker Sven Inäbnit scheitert mit seiner Motion für den Einbezug des Einwohnerrats bei der Einführung von Geschwindigkeitsreduktionen. Der Gemeinderat hält an seiner Politik fest. Rolf Zenklusen

Argumentierte vehement, aber ohne Erfolg: FDP-Einwohnerrat Sven Inäbnit. Foto: Dominik Plüss

So vehement wie am Montagabend hat der Binninger FDP-Politiker Sven Inäbnit selten argumentiert. Mit scharfen Worten fragte er an der Einwohnerratssitzung, wieso der Gemeinderat beim Thema Tempo 30 auf der Binninger Hauptstrasse den Einwohnerrat und das Volk partout nicht einbeziehen wolle. Eine Mehrheit des Gemeinderats, also vier Personen, «würde für fast 16’000 Einwohnerinnen und Einwohner entscheiden», sagte Inäbnit. Diese Aussage ging dem jungen SP-Einwohnerrat Lewin Lempert zu weit: «Unser Gemeinderat wird nicht von einem Gott oder von einem König gewählt, sondern vom Volk.» Wenn das Volk nicht zufrieden sei, könne es den Gemeinderat abwählen, sagte Lempert.