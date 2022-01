Vor ersten Entscheiden zum Temporegime – Tempo 30 bald auch auf Baselbieter Hauptstrassen Diese Woche wird die Sicherheitsdirektorin bekannt geben, auf welchen Kantonsstrassenabschnitten Tempo 30 eingeführt wird. Damit wird ein jahrelanges Tabu gebrochen. Thomas Dähler

Im Zentrum von Therwil dürfte schon bald Tempo 30 gelten. Foto: Nicole Pont

Seit Jahren fordern mehrere Gemeinden, dass ihre Tempo-30-Zonen auf den Gemeindestrassen auch auf die benachbarte Kantonsstrasse ausgedehnt werden dürfen. Lange scheiterten sie am Widerstand der kantonalen Politik. Im vergangenen Herbst hat der Baselbieter Regierungsrat erstmals in Aussicht gestellt, dem Begehren entgegenzukommen. Diese Woche wollen Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer (SP) und Bau- und Umweltschutzdirektor Isaac Reber (Grüne) die ersten Kantonsstrassen bezeichnen, auf denen Tempo 30 eingeführt werden wird. Damit könnte die Temporeduktion auf Hauptverkehrsachsen im Baselbiet noch schneller umgesetzt werden als in Basel-Stadt, wo zurzeit ein erbitterter Streit im Gang ist.