Gesuche im Baselbiet teils bewilligt – Tempo 30 auf mickrigen 1875 Metern Kantonsstrasse Zaghafter Richtungswechsel der Baselbieter Regierung: Vier Gemeinden sind mit ihren Gesuchen um eine Temporeduktion teilweise erfolgreich. Thomas Dähler

Die Vertreter der SP und der Grünen in der Baselbieter Regierung, Kathrin Schweizer und Isaac Reber, sorgen für einen Kurswechsel beim Seilziehen um Tempo 30. Foto: Kostas Maros

Fast zwei Jahre haben die Sicherheitsdirektion und die Bau- und Umweltschutzdirektion gebraucht, um den Richtungswechsel bei der Tempo-Politik des Kantons zu vollziehen. In Therwil, Oberwil, Bottmingen und Maisprach werden erste Abschnitte von Kantonsstrassen mit Tempo 30 signalisiert, 1,4 Kilometer im Leimental und 475 Meter in Maisprach. Nach den umfangreichen Überprüfungen der Gesuche der Gemeinden haben Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer und Bau- und Umweltschutzdirektor Isaak Reber am Mittwoch vor den Medien den «umweltpolitisch grossen Schritt» – so Schweizer – vor den Medien verkündet.