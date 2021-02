Ein selten warmer Februar – Temperaturen klettern in Chur auf über 20 Grad So warm wie heute Mittwoch ist es im Februar fürwahr selten. Das zeigt auch die Statistik der letzten 60 Jahre.

Sonnenschein überall: An einigen Stationen ist am Mittwoch einer der zehn wärmsten Februar-Tage der letzten 60 Jahre registriert, Foto: Peter Schneider (Keystone/Symbolbild)

Der Monat Februar im Jahr 2021 hat es in sich: An einigen Stationen wurde am Mittwoch einer der zehn wärmsten Februar-Tage der letzten 60 Jahre registriert, wie SRF Meteo mitteilte.

Am extremsten sei es in La Chaux-de-Fonds mit 16,5 Grad gewesen. Dort sei der Rekord aus den Jahren 1990, 2008 und 2019 praktisch eingestellt worden, wie SRF Meteo auf Twitter schreibt.

Über die 20-Grad-Marke kletterte das Thermometer aber nur in Chur. Dort wurde eine Temperatur von 20,2 Grad gemessen. Nur wenig darunter lagen die Temperaturen in Cadenazzo in der Magadinoebene mit 19,8 Grad und Sitten mit 19,5 Grad.

SDA/fal