Reha Rheinfelden – Telemedizin nach Schlaganfall Daniel Aenishänslin

Die Reha Rheinfelden arbeitet an ihrem Pilotprojekt Tele-Reha-Stroke. Foto: Anna Furrer

Künftig will die Reha Rheinfelden Schlaganfallpatientinnen und -patienten während ihrer Rehabilitation telemedizinisch unterstützen. Dazu entwickelt sie ihr Versorgungsmodell Tele-Reha-Stroke. Erreicht werden soll gleichzeitig eine Verbesserung der Rehabilitation und eine Verminderung von Sekundärfolgen. Dieses Pilotprojekt wird nun vom Kanton Aargau in den ersten zwei Jahren mit maximal 249'000 Franken unterstützt.

Tele-Reha-Stroke soll Patientinnen und Patienten nach einem Schlaganfall helfen, das Training zu Hause in vertrauter Umgebung mit gleicher Intensität durchzuführen, wie in der Reha Rheinfelden zuvor. Das Übungsprogramm kann in Form einer App auf deren Endgeräten installiert werden. Sowohl medizinische als auch ökonomische Gründe würden dafür sprechen, macht die Klinik geltend. Die Reha Rheinfelden und die Abteilung Gesundheit des Departements Gesundheit und Soziales vereinbaren dazu einen Leistungsvertrag.

