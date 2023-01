Ganz in violett – Telebasel ist jetzt auch ein Newsportal Mit «Baseljetzt» möchte Telebasel ein junges Zielpublikum gewinnen und sich für die Zukunft breiter aufstellen. Dorothea Gängel

Telebasel gibt es nun auch in violett – als Newsportal.

Unter dem Namen «Baseljetzt» lanciert die Stiftung Telebasel am 18. Januar ein Newsportal, das sowohl als App wie auch als Website auf den Markt kommt. Wie Chefredaktor Philippe Chappuis am Dienstag in einer Medienorientierung bekannt gab, wird sich das Portal auf News aus der Region fokussieren, doch auch nationale und internationale Themen, die von Interesse sind, werden unter einem regionalen Blickwinkel gebracht.