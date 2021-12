Gleichstellerin über Quoten, Migranten und LGBTIQ – «Teilzeitarbeit ist eine Mittelstandsdiskussion»

Die SVP wollte ihre Fachstelle schon oft einsparen. Jetzt erklärt Leila Straumann, wie lange es sie noch braucht – und weshalb sie keine Quote für männliche Lehrpersonen will.

Nach all den Jahren Gleichstellungsarbeit ist für viele Kinder im Jahr 2021 noch immer klar, dass Rosa eine Mädchenfarbe sein muss. Warum kommt man hier nicht vom Fleck?

Als ich kürzlich Geschenke suchte, ist mir einmal mehr aufgefallen, wie geschlechtsspezifisch Spielsachen und Kinderkleidung aufgemacht sind. Es hat also viel damit zu tun, was den Kindern angeboten oder vorgelebt wird. Wichtig ist auch, wie das direkte Umfeld reagiert, wenn z.B. ein Mädchen Boxen möchte oder ein Junge sich die Nägel lackiert. Ganz grundsätzlich würde ich aber davon absehen, den Stand der Gleichstellung an der Farbe Rosa aufzuhängen.