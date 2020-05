«Da duscht einer» – Teilnehmer nackt in Videokonferenz mit Bolsonaro Erfrischender Moment in Brasília: Während einer Videokonferenz mit dem brasilianischen Präsidenten nahm ein Teilnehmer eine Dusche.

Darum gehts Infos einblenden Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro musste eine Videokonferenz abbrechen, weil ein Teilnehmer eine Dusche nahm.

Der Präsident reagierte mit Humor: «Es war ein ziemlich kurviges Bild.»

Bei der Konferenz ging es um Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Wirtschaft in der Corona-Krise.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat eine Videokonferenz mit Unternehmern unterbrochen, weil ein Teilnehmer – wie auf dem Bildschirm im Regierungspalast für alle zu sehen war – eine Dusche nahm. Er hatte offensichtlich vergessen, die Kamera seines Computers auszuschalten. «Hey, Paulo (Skaf, Präsident des Industrieverbandes des Bundesstaates São Paulo Fiesp), da ist ein Kollege im letzten Feld, der ist rausgegangen», sagte Bolsonaro in einem Audio, das in Brasilien am Donnerstag die Runde machte.

Journalisten hatten die Konferenz verfolgt, ohne dass die Teilnehmer dies wussten. Dann wandte sich der Präsident an Wirtschaftsminister Paulo Guedes, der neben ihm sass. Darauf aufmerksam gemacht, sagte Guedes: «Da duscht ein Typ. Er ist nackt in Isolation zu Hause, super. Ihm ist wohl heiss gewesen von dem Gespräch, da hat er eine kalte Dusche genommen.»

Fiesp-Präsident Skaf, der zu der Konferenz eingeladen hatte, entschuldigte sich verlegen. Daraufhin lachte Bolsonaro und sagte: «Wir haben es gesehen, leider. Es war ein ziemlich kurviges Bild.» Medien zufolge soll es sich bei dem Duschenden um einen Berater der Fiesp handeln. Eigentlich ging es bei der Konferenz um Einschränkungen des öffentlichen Lebens und die Wirtschaft in der Corona-Krise.

