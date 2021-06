Präsidentenwahl im Iran – Erzkonservativer Kleriker Raisi gewinnt Wahl Noch bevor Teheran offizielle Ergebnisse veröffentlicht, gestehen die Konkurrenten ihre Niederlage ein und gratulieren Ebrahim Raisi. Er folgt auf den moderaten Regierungschef Hassan Rohani. Paul-Anton Krüger, Teheran

Ebrahim Raisi am Freitag nach der Stimmabgabe in einem Wahllokal in Teheran. Foto: Ebrahim Noroozi (Keystone)

Der ultrakonservative Jurist und Kleriker Ebrahim Raisi löst aller Voraussicht nach den moderaten Präsidenten Hassan Rohani an der Spitze der Regierung ab. Rohani sagte am Samstagmorgen, es sei klar, wer die Wahl gewonnen habe. Er werde mit seinen Glückwünschen aber warten, bis das Innenministerium das offizielle Ergebnis bekanntgegeben habe, sagte er im Staatsfernsehen. Rohani durfte wegen der Begrenzung auf zwei Amtszeiten in Folge nicht erneut antreten.

Ein Sieg Raisis hatte sich in der Nacht zum Samstag bereits abgezeichnet, nachdem Teilergebnisse in iranischen Medien und im Internet kolportiert worden waren. Am Vormittag sagte Wahlleiter Jamal Orf im Staatsfernsehen, Raisi habe 17,8 Millionen Stimmen erzielt – deutlich mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. In einigen Medien wurde sein Anteil mit 62 Prozent angegeben.