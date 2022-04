Probefahrt – Teilelektrisch in die Zukunft Die neue Generation des Jeep Grand Cherokee kommt ausschliesslich mit Plug-in-Hybridantrieb nach Europa. Dave Schneider

Neue Technik, alte Tugenden: Der Jeep Grand Cherokee fährt als Plug-in-Hybrid in die Zukunft. Foto: Jeep

Jeep ist eine Marke, die im aktuellen Kontext eigentlich vom Aussterben bedroht sein müsste. Doch dem US-Hersteller geht es blendend. «Wir verkaufen jeden Wrangler, den wir bauen können, und auch jeden Grand Cherokee», freut sich Marketingleiter Jeff Ellsworth. «Könnten wir mehr bauen, könnten wir deutlich mehr verkaufen.» Das mag im Heimmarkt USA nicht verwundern, wo die Mehrheit der Leute nach wie vor riesige SUV und Pick-up-Trucks mit grossen Motoren kauft. Doch bei den alternativen Antrieben ist Jeep wohl weniger erfolgreich. Oder?

«Das täuscht», entgegnet Mediensprecher Ariel Gavilan. «Der Wrangler 4xe mit Plug-in-Hybridantrieb ist die Nummer 1 bei den elektrifizierten Fahrzeugen in den USA. Und das, obwohl er noch nicht mal ein ganzes Jahr im Verkauf ist.» Auch in Europa sei Jeep bei den alternativen Antrieben gut aufgestellt: «In Italien belegen wir mit dem Compass und dem Renegade die beiden vordersten Plätze in der Kategorie der emissionsarmen Fahrzeuge, also bei den Plug-in-Hybriden und Elektroautos.» Italien ist der grösste europäische Markt für den Offroader-Hersteller – Jeep wurde 2009 zusammen mit der Muttermarke Chrysler zunächst von Fiat übernommen und gehört heute zum italo-französischen Stellantis-Konzern. Doch auch global sei die Marke auf Erfolgskurs, sagt Marketingchef Ellsworth: «2009 gab es nur vier Jeep-Werke, alle in den USA. Heute haben wir zehn Werke in sechs Ländern auf mehreren Kontinenten und sind in über hundert Ländern aktiv.»

40 Kilometer rein elektrisch

Um den Erfolg zu festigen, elektrifizieren die Amerikaner nach und nach alle Modellreihen. Als nächstes ist der Grand Cherokee an der Reihe: Die fünfte Generation des grossen SUV wird nun auch mit Plug-in-Hybridantrieb angeboten – in Europa wird ausschliesslich diese Version verkauft, in den USA sind zusätzlich eine Variante mit Sechs- und eine mit Achtzylindermotor im Angebot. «Das ist ein weiterer Schritt zur Verwirklichung unserer globalen Vision von Zero Emission Freedom», sagt Jeep-Chef Christian Meunier. «Bis 2025 planen wir, in jedem SUV-Segment ein vollelektrisches Modell anzubieten.»

Der Grand Cherokee mit der Bezeichnung 4xe (ausgesprochen wird es «four by e») wird von einer Kombination aus einem 2-Liter-Turbobenziner und einem Elektromotor angetrieben, der zwischen Verbrennungsmotor und Getriebe sitzt. Die Systemleistung beträgt 276 kW (375 PS), das Systemdrehmoment 637 Nm. Dank einer Batterie mit 17 kWh Kapazität kommt der Edel-Offroader im reinen Elektroantrieb 40 Kilometer weit, was nach der ersten Testfahrt als durchaus realistisch erscheint. Der WLTP-Durchschnittsverbrauch liegt bei 4,1 Litern auf 100 Kilometer – wer viel lädt und kurze Strecken fährt, kommt mit noch weniger aus.

Von seiner bekannten Geländetauglichkeit büsst der Grand Cherokee auch in elektrifizierter Form nichts ein (vgl. Box). Doch gefahren wird er vorwiegend auf der Strasse – und auch da macht der Plug-in-SUV seine Sache gut. Die Entwickler legten grossen Wert auf ein geringes Geräusch- und Vibrations-Niveau, dafür sorgt auch die aktive Geräuschunterdrückung mittels Gegenschall über das Soundsystem. Der grosse SUV rollt betont komfortabel ab, mit einem typisch amerikanischen, weich ausgelegten Set-up von Federung und Dämpfung sowie einer leichtgängigen Lenkung. Klimatisierte Sitze mit Massagefunktion und jede Menge Annehmlichkeiten im geräumigen Innenraum lassen den US-Offroader auch im Vergleich zur Euro-Konkurrenz gut aussehen.

Ein Quantensprung im Interieur

Das gilt auch für die Ausstattung des Interieurs. Schön verarbeitete Holzeinlagen und feines Leder sorgen für ein hochwertiges Ambiente, was durch den Einsatz von viel Hightech unterstrichen wird. So sind im Grand Cherokee bis zu fünf Bildschirme erhältlich: Neben dem grossen Display hinter dem Lenkrad und dem 10-Zoll-Monitor für das Infotainmentsystem gibt es zusätzlich einen Screen für den Beifahrer sowie zwei Bildschirme für die Fond-Passagiere. Hinzu kommt ein grossformatiges Head-up-Display, das die wichtigsten Informationen in das Blickfeld des Fahrers auf die Windschutzscheibe blendet.

Nicht zuletzt ist der neue Grand Cherokee 4xe mit einem komplett vernetzbaren Infotainmentsystem ausgestattet. Es kann nicht nur kabellos mit Apple Car Play und Android Auto verbunden, sondern auch via Bluetooth mit zwei Smartphones gleichzeitig gekoppelt werden. Der Sprachassistent Amazon Alexa mit natürlicher Spracheingabe wurde weiter verbessert, ausserdem sind nun Updates Over the Air möglich. «Das alles mag für Sie und mich nicht so wichtig sein», schmunzelt Pressesprecher Gavilan. «Doch für unsere Kinder ist das heute sehr entscheidend.»

Jeep Grand Cherokee 4xe Infos einblenden Modell: Oberklasse-SUV

Masse: Länge 4914 mm, Breite 1968 mm, Höhe 1801 mm, Radstand 2964 mm

Kofferraum: 1068 Liter

Antrieb: Plug-in-Hybrid mit einer Systemleistung von 276 kW (375 PS) und 637 Nm

E-Reichweite: 40 Kilometer

Fahrleistungen: Von 0 auf 100 km/h in 6,2 Sekunden

Verbrauch (Werk): 4,1 Liter auf 100 Kilometer (noch nicht homologiert)

CO 2 -Ausstoss (Werk): 89 Gramm pro Kilometer (noch nicht homologiert)

Markteinführung: 2. Jahreshälfte

Preis: Noch keine Angaben

Auch elektrifiziert top im Gelände Infos einblenden Der neue Grand Cherokee bleibt auch mit Plug-in-Hybridantrieb ein ernst zu nehmender Offroader. Dank des E-Motors steht aus dem Stand Drehmoment zur Verfügung, was beim Anfahren in Steigungen oder beim Überwinden von Hindernissen von Vorteil ist. Das Geländefahrprogramm Selec-Terrain koordiniert dabei die Drehmomentverteilung und passt laufend Gas, Getriebe, Bremsen, Lenkung und Federung an die Bedingungen an. Wem das nicht ausreicht, kann die Offroad-Fähigkeiten mit der Trailhawk-Version noch steigern. Diese Version verfügt nicht nur über All-Terrain-Pneus, einen Unterfahrschutz aus hochfestem Stahl und eine Offroad-Frontkamera, sondern auch über ein Allrad-System mit elektronischem Hinterachs-Sperrdifferential und aktivem Verteilergetriebe. So wird die Kraft bedarfsgerecht auf das Rad mit der besten Haftung verteilt, während die Luftfederung für eine Bodenfreiheit von bis zu 28,7 Zentimetern sorgt. (ds) Auch der Plug-in-Hybrid ist in der besonders geländegängigen Variante Trailhawk erhältlich. Foto: Jeep

