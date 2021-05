Die Chaostage von Wengen – Wie das Virus ins Bergdorf kam – und wer es entdeckte Die Absage der Lauberhornrennen, ein Dorf in der Corona-Schockstarre: Was ist Anfang Januar in Wengen eigentlich genau passiert? Eine Rekonstruktion in vier Teilen. Quentin Schlapbach , Cedric Fröhlich

Lange Zeit blieb Wengen von der Corona-Pandemie verschont. Dann kam B.1.17. Foto: Bruno Petroni

Am Montag, dem 14. Dezember 2020, hebt in London ein Flugzeug ab. Das Ziel der Reise ist Zürich. An Bord der Maschine sitzt ein Mann, der diese ganze Geschichte ins Rollen bringen wird. Das weiss er damals aber noch nicht.

Am selben Tag tritt der britische Gesundheitsminister Matt Hancock vor das Unterhaus. Er hat Neuigkeiten, die den Fortlauf dieser Pandemie auf den Kopf stellen werden: «Wir haben eine neue Variante des Coronavirus identifiziert.» VOC-202012/01 nennen die britischen Gesundheitsbehörden die Mutante. Sie verbreitet sich schneller als alle bisherigen Varianten. Im deutschsprachigen Raum wird später von B.1.1.7 die Rede sein.