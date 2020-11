Nach Versammlung von Jugendlichen – Teenager stirbt bei Zugunglück in Sugiez Am Samstagabend haben sich Jugendliche an den Bahnhöfen in Murten und Sugiez versammelt. Als in Sugiez ein Zug einfuhr, wurde ein Teenager erfasst.

Am frühen Samstagabend versammelten sich Jugendliche am Bahnhof Murten, um sich mit anderen Jugendlichen, die mit dem Zug von Neuenburg herkamen, zu streiten. Dies teilt die Polizei Freiburg am Sonntag mit.

Rund 30 Jugendliche aus Neuenburg verliessen am Bahnhof Sugiez den Zug. In Murten ermöglichte die präventive Anwesenheit der Patrouillen und eines Polizeihundes die Auflösung der Versammlung. In Sugiez wurden die Neuenburger Jugendlichen gebeten, den nächsten Zug zurück nach Neuenburg zu besteigen.

Kurz nach 20 Uhr, während eine Gruppe von acht Personen auf den Zug wartete, verliess ein 15-jähriger Teenager die Gruppe und ging auf die Gleise zu. Zu diesem Zeitpunkt bemerkte er nicht, dass der Zug der Verkehrsbetriebe Transports Publics Fribourgeois (TPF) in den Bahnhof einfuhr. Er wurde durch die Vorderseite des Zugs erfasst.

Careteam im Einsatz

Die am Unfallort anwesenden Polizeibeamten wurden Zeugen des Unfalls und leisteten dem – sich unter dem Zug befindlichen – Jugendlichen unverzüglich Erste Hilfe. Schwer verletzt wurde er mit der Ambulanz in ein Krankenhaus überführt, wo er an den Folgen seiner Verletzungen verstarb.

Die anderen Minderjährigen wurden vom Careteam See/Sense betreut und anschliessend ihren Eltern übergeben. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet. Der Bahnverkehr wurde für die Dauer des Einsatzes zwischen Murten und Ins unterbrochen. Ersatzbusse wurden durch die TPF organisiert.

pd/ngg