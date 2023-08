Technik-Lifehacks der Jungen – Ausgetrickst von den eigenen Kindern Da glauben wir Eltern, klare Regeln für das iPad, Netflix oder die Spielkonsole aufgestellt zu haben. Und was macht die Jungmannschaft? Sie lässt uns alt aussehen. Matthias Schüssler Philippe Zweifel Jan Amsler Lorenzo Petrò Rafael Zeier

Früher wurde unter der Bettdecke gelesen, heute das Handy benutzt – nachdem es erfolgreich an den Eltern vorbeigeschmuggelt worden ist. Foto: Getty Images

Die Video-Hintertür bei Spotify

Ach, wie schön! Junior (5) hört in der Mittagspause auf dem iPad schon ganz allein Musik. Er hat ja so eine coole Playlist. Wie zufrieden er dabei ist. Sehr zufrieden. Und so still. Müsste man mal schauen gehen? O ja, von wegen Musik! Er schaut gebannt Minecraft-Filmchen. Auf Spotify? Der Musik-App? Ja, der Frechdachs hat nämlich herausgefunden, dass es bei Spotify nicht nur Podcasts zu seinem Lieblingsspiel gibt, sondern auch Video-Podcasts. Und die haben eben Filmchen (wie er sie nennt). Da kann man dann wie auf dem blockierten und verbotenen Youtube zugucken, wie andere Leute mit virtuellen Bauklötzen Sachen bauen und darüber reden. Erstaunlicherweise sind es sogar Kinder, die diese Podcasts moderieren. Kein Wunder, gefällt ihm das. Den Eltern freilich weniger.