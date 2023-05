Umstrittene Tennishalle – TC Old Boys stellt sich auf Abstimmungskampf ein Ab heute liegt der Bebauungsplan für das von Roger Federer mitfinanzierte Bauprojekt auf. Nach dem gescheiterten ersten Anlauf soll es nun mit einer Light-Version klappen. Leif Simonsen

Dank des Neubaus soll künftig auf die Ballonhalle verzichtet werden können. Im Bild: Ex-Tenniscrack Marco Chiudinelli, Fürsprecher des Hallenprojekts des Tennisclubs Old Boys (OB). Foto: Florian Bärtschinger

Was 2016 als simples Bauprojekt initiiert wurde, dürfte zum Politikum werden. Ab heute liegt der Bebauungsplan für die Halle des Tennisclubs Old Boys (OB) auf. Das erste Projekt scheiterte am Widerstand der Nachbarschaft. Diese störte sich am Lärm, am Fluchtlicht – und daran, dass durch den Bau des Holzpavillons auf der Schützenmatte Fläche verbaut würde, die heute für andere Freizeitaktivitäten genutzt werde. Die Rekurrenten wehrten sich mit Erfolg: Das Basler Appellationsgericht gelangte zum Schluss, dass es eines Bebauungsplans bedarf, der vom Grossen Rat abgesegnet werden muss.