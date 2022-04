Geänderte Zufahrt am Euro-Airport – Taxigäste müssen mit Sack und Pack zu Fuss zur Abflughalle gehen Weil sie nicht mehr vor das Terminal fahren dürfen, müssen Taxis ihre Kunden auf dem Express-Parking ausladen. Julia Konstantinidis

Anstatt direkt vor der Abflughalle, werden abreisende Fahrgäste von den Taxis jetzt auf dem Express-Parkplatz vor dem Flughafengebäude ausgeladen. Foto: Nicole Pont / Tamedia AG

Nach zwei Jahren, in denen der Flugverkehr am Euro-Airport eingestellt oder wegen strenger Corona-Regeln stark eingeschränkt war, sind zahlreiche Destinationen nun wieder ohne grössere Reisebeschränkungen erreichbar. Viele Baslerinnen und Basler geniessen diese neue Freiheit und fliegen wieder in alle Himmelsrichtungen.