Alles rund ums Schiff – Tausende strömen fürs Hafenfest nach Basel Baggern, Schiffe besichtigen oder Fischknusperli essen – am dreitägigen Basler Hafenfest ist für alle etwas dabei. Lea Buser

Impressionen vom Hafenfest am Freitagabend: Gerade die Konzerte zogen zahlreiche Menschen an. Als Erstes spielte die Band Les Touristes, danach Dodo, später Pegasus und zuletzt noch Brandhärd. Video: Dominik Matt

Ein rechteckiges, niedriges Bassin ist am Strassenrand aufgebaut. Daneben eine Bank, auf der sechs Kinder sitzen, vier davon mit einer grossen Fernbedienung in der Hand. Gebannt schauen sie auf das Becken vor sich: Im seichten Wasser fahren die Modellschiffe, die sie gerade steuern.

Die jüngsten Gäste des Hafenfests befinden sich am Stand des Modellschiffbauclubs Basel, der hier das Kinder-Fahren veranstaltet. Der Stand ist Teil des Hafenfests, das seit Freitag in Gang ist und bis Sonntag dauern soll. Anlass ist die Inbetriebnahme des Hafenbeckens 1 vor 101 Jahren.

Hier werden Kinder zu Schiffskapitäninnen und -kapitänen: Der Stand des Modellschiffbauclubs Basel. Foto: Nicole Pont

Bereits um dreizehn Uhr drängen sich die Besucherinnen und Besucher am Samstag aneinander vorbei, viele von ihnen sind mit Kinderwagen unterwegs. Am Hafenfest selbst kein Problem – nimmt man aber das kostenlose Wassertaxi, wird die steile Treppe bei der Ankunft schnell zur Hürde.

Auf diesem Weg wollte Manuela Uhrig aus Lörrach mit ihrem Mann und den beiden Kindern anreisen. Sie haben jedoch nicht gewusst, wann das Wassertaxi fährt, und nachdem sie erfolglos eine halbe Stunde an der Haltestelle Weil am Rhein gewartet hätten, entschieden sie sich für das Tram.

Ihre Tochter und ihr Sohn stehen gerade hinter einem Steuerrad und drehen freudig daran, auf ihren Köpfen sitzen Matrosenmützen. «Für die Kinder gibt es sehr viel zu sehen, das ist toll», findet Manuela Uhrig.

Für die Kleinsten gibt es viel zu tun, beispielsweise auf der Kinder-Baustelle der Baufirma Marti. Dort schaufeln sie mit Mini-Baggern Sand, transportieren ihn mit Schubkarren hin und her oder graben tiefe Löcher. Die Eltern behalten derweil ihre Kinder im Auge – so auch Christoph M. «Wir haben es nur bis hierher geschafft», sagt er mit Blick auf seine beiden Kinder, die ganz in ihre Arbeit vertieft sind.

1 / 8 Auf der Kinder-Baustelle gibt es immer etwas zu tun. Foto: Nicole Pont

Neben der Kinderbaustelle besteht zudem die Möglichkeit, einen richtigen Bagger zu steuern. Das gefällt den Kindern von Anna und ihrem Mann. Die beiden Jungs sitzen gerade im Autokarussell, davon seien sie ebenfalls ganz begeistert, sagt Anna. «Es ist cool, vor allem auch, dass die Polizei hier ist.»

So betreibt beispielsweise die Kantonspolizei Basel-Stadt einen Stand und die Kantonspolizei Basel-Landschaft ist in der Schiffsaustellung vertreten, die im Hafenbecken 1 zu finden ist. Hier können zahlreiche Schiffe besichtigt werden. Vor dem Feuerlöschboot hat sich bereits eine Schlange gebildet.

Zwischendurch braucht es aber auch mal eine Pause: Eine vierköpfige Familie sitzt am Strassenrand und isst gemütlich Pommes und Fackelspiesse. Ob Raclette, pakistanische Spezialitäten, Flammkuchen oder natürlich Fischknusperli: Die Auswahl auf dem weitläufigen Gelände ist gross.

Der Andrang ist gross: Viele Besucherinnen und Besucher wollen mit dem Schiffsshuttle zum Hafenfest. Foto: Nicole Pont

Ein Ehepaar um die sechzig ist gerade dabei, sich für ein Mittagessen zu entscheiden. Elsbeth Feissli und ihr Mann aus dem Kanton Zürich wurden von ihrem Sohn auf den Anlass aufmerksam gemacht. «Wir sind extra für das Hafenfest hierhergefahren, denn wir hatten das Gefühl, das lohnt sich. Und so ist es auch.», sagt Elsbeth Feissli lächelnd. Besonders gefallen habe ihnen die Schiffsausstellung.

Nicht nur die ausgestellten, sondern auch die Personen transportierenden Schiffe scheinen beliebt. So hat sich an der Schifflände mittlerweile eine grosse Masse gebildet, um mit dem Schiffsshuttle zum Festareal zu fahren. Die Menschen an Bord haben ein gutes Timing: Als sie eintreffen, beginnt gerade das Livemusikprogramm, das – genau wie das gesamte Hafenfest – bis in die Nacht andauern wird.

