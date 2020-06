Jobabbau bei Dufry – Tausende Stellen in Gefahr Der weltweit agierende Basler Reise-Detailhändler leidet stark unter der Corona-Pandemie. Auch die 788 in der Schweiz Beschäftigten sorgen sich um ihre Zukunft. Kurt Tschan

Ein Bild aus besseren Tagen. Wegen der Corona-Pandemie müssen jetzt viele Dufry-Angestellte um ihren Job zittern. Foto: TDG

Covid-19 hat Dufry hart getroffen: Der Lockdown führte beim zu 100 Prozent vom Reiseverkehr und vom Tourismus abhängigen Basler Reise-Detailhändler zum Worst-Case-Szenario. Das Unternehmen betreibt weltweit in 65 Ländern 2400 Duty-free- und Duty-paid-Läden an Flughäfen, auf Kreuzfahrtschiffen, in Seehäfen, Bahnhöfen, Stadtzentren, Flugzeugen, auf Fähren und an Grenzübergängen.