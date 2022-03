Folgen des Krieges für Russland – Tausende Russen flüchten aus Putins Polizeistaat Gut ausgebildete Menschen verlassen in Scharen ihre Heimat. Wer mit ihnen spricht, erfährt: Mit dem Krieg zerstört Putin auch die eigene Gesellschaft. Jan Diesteldorf und Paulina Würminghausen

Fahrgäste in der Moskauer Metro: Viele Russen stellen die Sanktionen des Westens vor Probleme (Symbolbild). Foto: Keystone

Für Mike Melanin ist die Ungewissheit zum ständigen Begleiter geworden. Seit Putins Soldaten die Ukraine bombardieren, weiss er nicht mehr, was morgen sein wird. Wenn er aufsteht, rechnet er schon damit, dass an diesem neuen Tag wieder irgendetwas nicht mehr funktioniert. Eine Software zum Beispiel für die Lieferroboter, die er mit seinem Team in Moskau entwickelt.