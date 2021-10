Interview mit Alain Berset - Tausende protestieren – macht Ihnen das Angst, Herr Bundesrat?

Der Gesundheitsminister verrät, was er von den Corona-Demonstrationen hält. Und er stellt in Aussicht, dass die Gültigkeit des Covid-Zertifikats von 12 auf 18 Monate verlängert wird.

Als ich diesen Vergleich im Frühjahr 2020 zog, hätte ich nicht gedacht, dass es so lange dauern würde. Es liegt jetzt an uns, ob es enden kann. Bund und Kantone haben die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Ich bin zuversichtlich, dass bald das Ende erreicht ist, aber es braucht noch einmal Engagement.

Auch ein Zitat von Ihnen: Im Frühjahr 2020, als sich die Lage kurzzeitig entspannte, fanden Sie, wir dürften «wieder ein bisschen cooler werden». Was finden Sie heute?

Wir haben seit 19 Monaten Krise, und auch in einem Marathon gibt es Momente, wo man sich kurzzeitig etwas entspannen kann und nicht am Limit gehen muss. Das war im Sommer 2020 der Fall. Heute würde ich das so nicht sagen. Aber immerhin: Vor einem Jahr hätten wir von einer so hohen Durchimpfungsrate wie jetzt nur träumen können. Wir müssen jetzt genau beobachten, wie sich die kalte Jahreszeit auswirkt. Es könnte nochmals schwierig werden.