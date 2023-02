Fasnacht Allschwil – Tausende kamen zum ersten regulären Cortège seit 2020 «Zrugg zur Gmeindsversammlig» lautet das Motto der Allschwiler Fasnacht. Doch Politik interessierte am Sonntag nur wenig. Hauptsache, der Umzug fand wieder statt. Simon Erlanger

Spreu statt Räppli: Anderswo seit Jahrzehnten aus der Mode oder gar verboten, halten die Schwellheimer an alter Väter Sitte fest: Die «68er Chepf» am Allschwiler Fasnachtsumzug 2023. Foto: Dominik Plüss

Gut eine Woche vor der Basler Fasnacht fand in Allschwil am Sonntag der traditionelle Fasnachtsumzug statt. Viele Tausend Zuschauer, darunter sehr viele Kinder, waren bei bedecktem Himmel, aber trockenem Wetter in das Sundgauer Dorf vor den Toren Basels gepilgert.