Umsatzplus von 30 Millionen Franken – Tausende hoffen auf neues Medikament aus Rheinfelden Die Pharmafirma Tillotts erwartet dank der neuen Therapie einen Umsatzsprung. An der bestimmten Form einer Durchfall-Infektion erkranken allein in der Schweiz Tausende. Isabel Strassheim

Labor der Pharmafirma Tillotts: Sie ist auf Magen-Darm-Krankheiten spezialisiert. Foto: Tillotts Pharma AG

Die Nordwestschweiz ist nicht nur Heimat für Schweizer Pharmaunternehmen, sondern oftmals auch Hauptsitz von Töchtern ausländischer Pharmafirmen. In Rheinfelden hat sich etwa Tillotts angesiedelt, ein Ableger der japanischen Gruppe Zeria. Spezialisiert ist das Unternehmen auf Therapien für Magen-Darm-Krankheiten. In Rheinfelden arbeiten 154 Mitarbeitende, in der Produktionssttätte in Ziefen sind es 52.

Nun hat Tillotts die Rechte an einem neuen Medikament in Europa erworben. Die Therapie soll eingesetzt werden gegen eine Infektion, die durch die Gifte des sporenbildenden Bakteriums Clostridoides difficile verursacht wird und jährlich schätzungsweise mehr als einhunderttausend Menschen in Europa und Tausende von Menschen in der Schweiz betrifft. Die Symptome variieren, gehen aber oftmals mit Durchfall, Magenschmerzen und Fieber einher.