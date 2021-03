Grosser Andrang bei Protest-Demo – Tausende Fans veranstalten vor dem Stadion ein FCB-Fest Beim Heimspiel gegen den FC Luzern haben etliche Anhänger von Rotblau am Samstagabend mit Fahnen, Petarden und Knallköpern ein Zeichen gegen die Clubführung gesetzt. Von der Polizei war nichts zu sehen. Robin Rickenbacher

Tausende Fans fanden sich vor dem Joggeli ein, verhielten sich aber friedlich. Foto: Kostas Maros

Bei Spielanpfiff ging es so richtig los: Halb neun zeigte die Uhr an diesem Samstagabend, im Joggeli rollte der Ball, der FCB empfing den FC Luzern. Nur, so richtig interessierte das eigentlich niemanden. Denn die eigentliche Party begann zu diesem Zeitpunkt vor dem Stadion. Rund dreitausend Fans hatten sich auf den Strassen rund um den St.-Jakob-Park versammelt, ein Meer aus rotblauen Schals, riesigen Fahnen und grell aufflammenden Feuerwerkskörpern.

Hie und da wurde ein Böller gezündet, der Knall hallte laut von den Wänden wider und wurde auf den Platz zurückgeworfen, wo die Fans nun zu singen und springen begannen. Bald schon war alles eingehüllt vom Qualm der Petarden, das Auge nahm nur noch rotgefärbten Rauch wahr. Trotz Corona fand an diesem Abend seit langem der erste Match mit Zuschauern statt. Zumindest erhielt man diesen Eindruck, wenn man auf die Menge hinunterblickte oder sich in ihr befand. Die Fans feierten, als befänden sie sich auf den Tribünen im Stadion.