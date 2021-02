Solidaritäts-Aktion – Tausend Kraniche für die Hoffnung Jedes Jahr erkranken in der Schweiz 300 Kinder und Jugendliche an Krebs, einige sterben daran. In einer Solidaritätsaktion haben Freiwillige für den Kinderkrebstag über 7000 Kraniche aus Papier gefaltet, die Hoffnung und Glück spenden sollen. Stephanie Weiss

Sie schmückten am Montag den Eingang zum Uni-Kinderspital beider Basel: Papier-Kraniche, gebastelt und aufgehängt aus Anlass des internationalen Kinderkrebstages. Foto: Lucia Hunziker

Silke hatte soeben ihren zweiten Geburtstag gefeiert, als sie schwer erkrankte. Die Ärzte stellten bei ihr einen Weichteiltumor im Bauch fest. Von da an veränderte sich das Leben der jungen Familie, zu der auch ein Säugling gehörte, schlagartig. Silke verbrachte viele Wochen im Spital, wo sie mehrere Chemotherapien und Operationen über sich ergehen lassen musste.

An ihrem Bett wachte stets jemand von der Familie. Das sei für alle eine intensive Zeit gewesen, sagt Silkes Mutter, Fabienne. «Wir wussten nie, wie es weitergeht.» Nachdem sich herausgestellt hatte, dass nicht alle Krebszellen hatten herausoperiert werden können, gab es erneut hochdosierte Chemotherapien mit Stammzelltransplantationen. So ging es weiter, bis Silke ihren vierten Geburtstag längst hinter sich hatte. Heute erinnert sich die mittlerweile Zehnjährige an die Zeit der Therapie nicht mehr im Detail. Ihr Mami sagt stolz: «Sie ist eine ganz Starke und kann gut damit umgehen.»

Kraniche sollen Glück bringen

Das Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) wurde damals für die Familie zu einem zweiten Zuhause, hier fühlte sie sich gut aufgehoben. Unterstützung erhielten die Oberbaselbieter auch von der Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, mit der sie bis heute in Kontakt stehen. So erfuhren sie auch von der Aktion «1000 Kraniche für einen Wunsch». Dabei sollten Freiwillige als Zeichen der Solidarität mit krebskranken Kindern und deren Familien Origami-Kraniche falten.

Fabienne las ihren Kindern die Geschichte über das kleine Mädchen Sadako Sasaki vor, das nach dem Atombombenangriff auf Hiroshima an Leukämie erkrankte. Da Sadako wusste, dass gemäss der Origami-Tradition jeder, der 1000 Kraniche herstellt, einen Wunsch frei hat, begann sie emsig mit dem Falten – in der Hoffnung, wieder gesund zu werden. Leider verstarb sie kurz darauf, ohne ihr Ziel erreicht zu haben.

Ihre Angehörigen vollbrachten das Werk an ihrer Stelle und gründeten den Club der 1000 Kraniche. «Die Geschichte berührte uns sehr», sagt die Leiterin der Stiftungs-Geschäftsstelle, Catia Gehrig. Obwohl dank des medizinischen Fortschritts heute vier von fünf Betroffenen geheilt werden, bleibt Krebs die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Von denen, die überleben, leiden rund 80 Prozent an den Spätfolgen der Krankheit und Therapie. Deshalb müssen krebskranke Kinder und ihre Familien weiterhin auf die Hoffnung setzen.

Da der Kranich ein Glückssymbol ist, mussten die Stiftungsmitglieder nicht lange überlegen. «Im Herbst verschicken wir jeweils unseren Spendenaufruf. Dieses Jahr wollten wir zudem eine ideelle Unterstützungsmöglichkeit bieten, die allen Freude bereitet, und haben deshalb einen Aufruf zum Kranichfalten lanciert.» Nachdem das Origamipapier und die Anleitung per Post eingetroffen waren, begann Silke fleissig mit dem Falten. Bald waren auch die Nachbarskinder Feuer und Flamme. Kurz darauf beteiligten sich etliche Dorfbewohner an der Papierfaltaktion. Die Familie verpackte die Kraniche in Schachteln und schickte sie an die Stiftung. «Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren schon ein paar Hundert.»

Zeichen der Solidarität und Hoffnung

Für viele Stiftungen ist das Fundraising in Zeiten von Corona schwierig geworden. So fehlen auch der Stiftung für krebskranke Kinder, Regio Basiliensis, wertvolle Spendengelder, mit denen sie unter anderem Forschungsförderung betreibt. «Unser grösster Wunsch ist es, dass künftig alle Kinder und Jugendlichen ein gesundes Leben haben können – dafür braucht es mehr Forschung», so Gehrig. Bei der Forschungsförderung werde auf den regionalen Bezug geachtet; so leiste etwa das UKBB viel Forschungsarbeit. «Diese Aktion hilft uns, auf das Thema aufmerksam zu machen.» Auch sei sie als Akt der Solidarität zu verstehen, der von den krebskranken Kindern und ihren Familien sehr geschätzt werde, sagt Prof. Nicolas von der Weid, Leiter der Onkologie im UKBB. «Insbesondere während der Pandemie, wo hospitalisierte krebskranke Kinder ihre Geschwister und Grosseltern nicht sehen dürfen, ist eine solche Solidarität geschätzt. Solidarität ist stärker und dauerhafter als Covid.»

Das letzte Jahr sei für alle Stiftungen hart gewesen in Sachen Fundraising, da wichtige Events wegen Corona nicht stattfinden konnten. Umso erfreulicher, dass nun insgesamt 7121 Kraniche zusammenkamen. Von Jung bis Alt beteiligten sich Menschen aus der ganzen Schweiz an der Faltaktion, einige spendeten zusätzlich Geld. Eine Klasse aus Zürich produzierte über 1000 Kraniche. Auch Altersheime und Firmen machten mit.

Corona-bedingt wurden am internationalen Kinderkrebstag vom Montag die zu Girlanden aufgezogenen Kraniche vor dem UKBB eher im Stillen aufgehängt. Die Papiervögel durften nur einen Tag lang an der frischen Luft schweben – am Abend holten sie die Mitarbeiterinnen der Stiftung wieder herunter. Einige schenkten sie den Familien auf der Station. Die restlichen werden nun gegen eine Spende zugunsten der Forschung auf der Website der Stiftung verkauft.