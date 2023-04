Nach dem FCB-Sieg gegen Nizza – Taulant Xhaka: «Wir haben wieder mal Geschichte geschrieben» Der Basler Captain spricht nach dem Sieg gegen Nizza über die fehlenden Fans, über die Ruhe von Trainer Heiko Vogel – und seine schönsten Nächte in Europa. Tilman Pauls Dominic Willimann

Taulant Xhaka nach dem Sieg in Nizza. Mit dem Trikot des 12. Mann, der an diesem Abend gefehlt hat. Foto: Daniela Frutiger (Freshfocus)

Nach dem Spiel steht Taulant Xhaka in der Interview-Zone. Die Euphorie nach dem Sieg gegen Nizza ist ihm ins Gesicht geschrieben, klar. Der Basler Captain hat in Europa schon viele denkwürdige Abende erlebt. Aber wie besonders die Partie in Nizza ist, wird auch dadurch klar, weil Xhaka nach dem Abpfiff noch immer ein Trikot mit der Nummer 12 trägt.

Taulant Xhaka, können Sie uns erklären, was Sie da gerade tragen? Das Trikot steht symbolisch für den zwölften Mann. Das ist für die Muttenzerkurve. Es ist schade, dass unsere Fans nicht im Stadion dabei sein konnten. Wir wollten diese Partie unbedingt auch für sie gewinnen.

Ist der Sieg angesichts dieser Umstände umso schöner? Natürlich. Ich glaube, wir hatten kein einfaches Jahr. Aber wir haben wieder mal gezeigt, was wir drauf haben. Wir haben wieder Geschichte geschrieben. Halbfinal in der Conference League – ich weiss nicht, was man noch mehr will.

Sie sind Heiko Vogel schon vor dem Abpfiff auf den Rücken gesprungen. Was ging Ihnen da durch den Kopf? Vieles. Ein grosses Lob an die Adresse von Heiko Vogel. Wie er so ruhig bleiben kann, das strahlt auch auf die Mannschaft ab. Wir haben daran geglaubt in der zweiten Halbzeit. Wir haben ein paar Sachen geändert und waren nach der Pause klar die bessere Mannschaft.

Nach vorne hatten Sie lange keine zwingenden Chancen. Danach aber umso mehr. Wie erklären Sie diesen Spielverlauf? Wir wollten hier in Nizza natürlich am Anfang nicht ins offene Messer laufen. Ich denke, das 0:1 war gut. Denn wir konnten weiterhin an uns glauben. Nicht noch ein zweites Gegentor kassieren, selber eins schiessen – dann ist alles möglich. Das ist dann auch aufgegangen.

Das Team hat phasenweise müde und erschöpft gewirkt. Woher hat man dann trotzdem noch die Kraft genommen für dieses Comeback? Wir glauben einfach an uns. Wir kennen unsere Qualitäten. Und ich habe es bereits erwähnt: Heiko Vogel strahlt so eine Ruhe aus, dass es bei jedem Spieler ankommt. Alle wissen, was zu machen ist. Und dann haben wir dran geglaubt. Das hat man in der zweiten Halbzeit gesehen, denke ich.

Jetzt wartet die AC Fiorentina und bis zum Endspiel ist es nur noch ein weiterer Schritt. Jetzt ist alles möglich. Wenn wir so eine Leistung wie heute bringen, können wir jeden Gegner schlagen. Und wir freuen uns natürlich auch, Arthur Cabral in den Halbfinals wiederzusehen (schmunzelt). Aber wir müssen diesen Sieg jetzt erstmal geniessen. Es gibt viele Spieler, die so einen europäischen Erfolg noch nicht erlebt haben in ihrer Karriere. Jeder kann stolz auf seine Leistung sein.

Und jetzt wird noch gefeiert? Es wird sicher im Hotel noch ein, zwei Gläser geben. Aber am Sonntag geht es in der Liga weiter.

Sie haben schon viele denkwürdige Nächte in Europa erlebt. Wo würden Sie dieses Spiel einordnen? (Überlegt) Top 3.

Und die Plätze 1 und 2? Liverpool auswärts ist die Nummer 1, das habe ich immer gesagt. Und Platz 2, da muss ich überlegen… Nein, sagen wir, der Sieg heute gegen Nizza ist meine Top 2.

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p Dominic Willimann ist seit 2007 Sport-Redaktor der BaZ und kennt den regionalen Sport aus dem Effeff. Ebenso ist er mit den Geschehnissen rund um den FC Basel vertraut und hat seit 2007 kein Eidgenössisches Schwingfest verpasst. Mehr Infos

