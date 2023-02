Mit Taulant Xhaka hätte der FCB das komplette Paket an der Seitenlinie: Clubtreue, Identifikation, Wille, Biss – und noch genug junge Knochen, um sich bei Bedarf selbst einzuwechseln. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Zugegeben: Reich an Trainer-Erfahrung ist dieser Kandidat nicht. Aber hey, jeder fängt klein an. Und wenn es um einen Anfang beim FC Basel geht, dann lässt sich bei Platz sieben und 22 Punkten aus 19 Ligapartien sagen: Nie in diesem Jahrtausend war dieser Club kleiner als gerade jetzt. Da zu vernehmen ist, dass Taulant Xhaka nach seiner Spielerkarriere ins Trainer-Metier einsteigen will – vor einem Jahr sagte er: «Ich werde es in Albanien machen, wo die Ausbildung etwas kürzer ist» – und ohnehin vertraglich bis 2024 an Rotblau gebunden ist, kann man ihn über Nacht zum bestbezahlten Funktionär der FCB-Geschichte machen. Und zur grossen Freude David Degens, ohne dass dies einen einzigen zusätzlichen Rappen kostet. Im Gegenteil, es bringt sogar einen psychologischen Bonus! Denn ganz egal, ob der Trainer Xhaka auf den Spieler Xhaka setzt oder diesen auf der Bank belässt: Der Bruder Xhaka in London wird nur noch jubeln – oder schweigen.

