Viel los in Waldenburg – Taufe der Waldenburgerbahn, Fest der Kulturen und Frühlingsmarkt Am Samstag herrscht in Waldenburg reger Betrieb. Gleich drei Feierlichkeiten sollen die Bevölkerung aus ihren Häusern locken. Linus Schauffert

Am Samstag werden in zehn Gemeinden Fahrzeuge der neuen Waldenburgerbahn getauft. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Am Samstag herrscht in Waldenburg Ausnahmezustand: Nicht nur wird ein Fahrzeug der Waldenburgerbahn (WB) offiziell auf den Gemeindenamen getauft. Auch finden parallel dazu im historischen Stedtli der Frühlingsmarkt und das Fest der Kulturen statt.

Am 26. Waldenburger Frühlingsmarkt «Waldenburg natürlich» erwartet die Besuchenden von 10 bis 16 Uhr ein buntes Angebot an Marktfahrern, Ausstellern und Verpflegungsständen. Angeboten werden an über 50 Ständen hauptsächlich Naturprodukte und Lebensmittel aus der Region sowie Wildblumen und Pflanzen.

Parallel dazu findet das Fest der Kulturen statt. Menschen aus Eritrea, Australien, Japan, der Slowakei, Südafrika und Italien stellen ihre Spezialitäten und Brauchtümer zur Schau. Ausserdem gibt es im Pfarrhof Auftritte von zahlreichen musikalischen Gruppen.

Zehn Gemeinden taufen Fahrzeuge

Am Bahnhof Waldenburg findet um 11 Uhr derweil die offizielle Taufe eines Fahrzeugs der neuen Waldenburgerbahn statt. Der Triebwagen der BLT wird den Namen «Waldenburg» erhalten. Vor Ort wird Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann eine Ansprache halten – auch jemand von der BLT wird sich zu Wort melden.

Der rege Betrieb hat Folgen, was die Verkehrsführung betrifft. Die Strassenabschnitte Pfarrgasse/Adelberg, Törliplatz/Areisli sowie Teile der alten Landstrasse sind ab Freitagmorgen gesperrt. Es stehen Ersatzparkplätze zur Verfügung. Zudem ist die Benutzung der WB am Marktsamstag kostenfrei.

Und nicht nur in Waldenburg ist am Samstag was los. Auch neun weitere Gemeinden (Liestal, Bubendorf, Lampenberg, Ramlinsburg, Hölstein, Bennwil, Niederdorf, Oberdorf und Liedertswil) taufen ihre Waldenburgerbahn-Fahrzeuge am Samstag zwischen 11 und 14.30 Uhr, wie die BZ berichtet. Sie versehen die Wagen mit ihren Gemeindelogos.

