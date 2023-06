Seegras als Gefahr – Taucher am Basler Rheinufer im Mäh-Einsatz Im Rhein hat sich ein dichter Wasserpflanzen-Teppich gebildet. Für Schwimmer ist er zuweilen eklig, für Boote sogar gefährlich. Darum schneiden Berufstaucher das Seegras zurück. Julia Konstantinidis Dina Sambar

Die Berufstaucher Serge Stephany (auf dem Boot) und Roland Louis schneiden im Rhein das Seegras zurück. Foto: Pino Covino

Plötzlich taucht ein Mann in Taucherausrüstung aus dem Rhein auf. In der Hand hält er eine kleine Sense. Er schaut zu seinem Kollegen, der auf einem Boot «Wache» hält, und verschwindet wieder unter Wasser. Danach treiben Seegras-Büschel den Rhein hinab.

Wer in den letzten Tagen im Rhein geschwommen ist, kam um dieses Seegras beim Aussteigen kaum herum. Am Unteren Rheinweg, zwischen der Flora-Buvette und dem letzten Ausstieg vor der Dreirosenbrücke, wabert ein dicker Teppich, der an Ufernähe bis an die Wasseroberfläche reicht. Das Gefühl, wenn sich die Pflanzen beim Schwimmen unter Wasser um die Beine schlingen, ist nicht unbedingt angenehm – manche ekeln sich sogar davor.

Dieses Jahr scheint mehr Seegras vorhanden zu sein als üblich, bestätigt Sarah Schmid vom Bau- und Verkehrsdepartement auf Anfrage. Das Tiefbauamt wurde von Bootsführerinnen und Bootsführern auf die wuchernden Unterwasserpflanzen aufmerksam gemacht. Als mögliche Gründe nennt Schmid die «warmen Wassertemperaturen und die starke Sonneneinstrahlung in Kombination mit der schwächeren Strömung, insbesondere an flacheren Gleithang-Ufern».

1 / 3 Unter Wasser sehen die Pflanzen, die im Uferbereich des Rheins (im unteren Teil des Unteren Rheinweges) oft bis an die Wasseroberfläche wachsen, sehr schön aus. Foto: Serge Stephany

Im Gegensatz zur Schifffahrt und zu den Brückenpfeilern stellt das Seegras für Schwimmerinnen und Schwimmer keine echte Gefahr dar. Doch Schmid hat Verständnis dafür, dass die Wasserpflanzenhorste für Verunsicherung sorgen können: «Insbesondere für ungeübte Schwimmende können die sich um die Beine schlingenden Wasserpflanzen unangenehm sein und ein beängstigendes Gefühl auslösen.»

Trotz seiner Harmlosigkeit für Schwimmer geht es dem Seegras an den Kragen, denn für Kleinboote stellt der dichte Teppich eine Gefahr dar: «Die Wasserpflanzen könnten sich in der Schiffsschraube verfangen und allenfalls zur Manövrierunfähigkeit des Bootes führen», sagt sie, «was wiederum auch Schwimmenden gefährlich werden könnte.» Für grössere Schiffe mit entsprechend grösseren Schiffsschrauben sei die Problematik kleiner.

Serge Stephany und Roland Louis sind die beiden Berufstaucher, die am Mittwochmorgen im Rhein den «Rasen» auf rund einen halben Meter trimmen. «Wir machen das gezielt mit einer Handsense, denn gewisse Gräser sollte man stehen lassen», sagt Serge Stephany von der Stephany und Wild AG. Das kostet Zeit. Für die rund 300 Meter brauchen sie rund drei Tage à je fünf bis sechs Stunden. In der Regel schneidet Stephany das Seegras im Rhein einmal pro Jahr. Letztes Jahr seien jedoch zwei solche Einsätze nötig gewesen.

Auf ihren Tauchgängen haben sie nicht nur Seegras, sondern auch viel Plastik, Flaschen, Scherben, Schlüssel «und ab und zu ein Handy» gesehen. «Wenn wir etwas wirklich Gefährliches entdecken, nehmen wir es auch raus», so der Berufstaucher.

1 / 2 Berufstaucher Roland Louis bei der Arbeit. Gut zu sehen ist der dichte Seegras-Teppich. Foto: Dina Sambar

Dass das Seegras zurzeit an der Wasseroberfläche so gut sichtbar ist, erklärt auch Stephany mit den aktuellen Wasserbedingungen: «Das Gras legt sich bei stärkerer Strömung ab. Doch wenn es, wie jetzt, einen niedrigen Wasserstand und wenig Strömung hat, kommt es hoch.»

Diese Pflanzen sind für den Rhein-Lebensraum sehr wichtig. Sie bilden eine ökologisch wertvolle Struktur unter Wasser: «Höhere Wasserpflanzen dienen Algen, Wirbellosen und Fischen als Lebensraum. Die untergetauchten Wasserpflanzen sind Rückzugsgebiet, Laichhabitat und Nahrungsgrundlage für viele Wasserorganismen», sagt Sarah Schmid. Deshalb braucht es für das Zurückschneiden eine Bewilligung.

Weil das Seegras für den Naturschutz so wichtig ist, soll dessen Pflege zukünftig systematisch erfolgen: «Wir werden den Bestand an Wasserpflanzen entlang des Rheinufers kartografisch erfassen. In einem nächsten Schritt soll dann zusammen mit dem Amt für Umwelt und Energie ein Unterhaltskonzept erstellt werden», sagt Schmid. Dieses Konzept solle sowohl die Sicherheitsbedürfnisse der Rhein-Nutzerinnen und -Nutzer als auch die Belange des Naturschutzes berücksichtigen.

Julia Konstantinidis ist seit 2020 Redaktorin im BaZ-Ressort Gesellschaft&Kultur. Mehr Infos Dina Sambar ist Redaktorin und stellvertretende Leiterin des regionalen Ressorts Kultur und Gesellschaft. Mehr Infos

