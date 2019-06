Tarifverbunde geraten wegen Spartickets unter Druck

Das Phänomen, das Meierhans kritisiert, lässt sich am besten an Beispielen aufzeigen. Wer etwa am nächsten Montag um halb 11 von Bad Ragaz nach Frauenfeld fahren will, kann dies auf verschiedene Arten tun. Etwa über Wil: Man zahlt dafür 15.30 Franken im Ostwind-Tarifverbund. Dabei wird ein Teil der Strecke in Fernverkehrszügen gefahren. Fährt man nun über Zürich, kostet die gleiche Strecke – dank einem Sparticket – nur 8.40 Franken. Die Dauer bleibt gleich.

...oder von Luzern nach Zofingen

Ein zweites Beispiel: Wer von Luzern nach Zofingen fährt, zahlt mit Halbtax 10.40 Franken. Dies ist der Preis innerhalb des regionalen Verbunds. Löst man nun von Luzern bis nach Olten, zahlt man teilweise nur die Hälfte des Preises, fährt mit dem gleichen Zug und steigt einfach eine Haltestelle früher aus.

Deshalb will der Preisüberwacher, dass es auf solchen Abschnitten künftig zuggebundene Sparbillette geben soll. Der Rabatt beschränke sich dabei auf den Abschnitt einer Reise, der mit dem Fernverkehr zurückgelegt wird. Die Tramstrecke an den Bahnhof würde nicht vergünstigt, so die Idee.

Zum Teil sei man mit einem Fernverkehrszug über eine Stunde in einem solchen Verbundgebilde unterwegs. Die Tariflogik des Nahverkehrs werde grossflächig auch dem Fernverkehr übergestülpt. Ein Widerspruch, der anhand der Sparbillette zutage trete. «Die Verbunde und ihr Wachstum haben diesen Widerspruch erst geschaffen. Hand für eine Lösung soll scheinbar auch weiter nicht geboten werden.»

Zonen- versus Streckentickets

Warum nun der eine Preis höher ist als der andere, ist in der Anlage des Systems begründet. In einem Tarifverbund wird in Zonen abgerechnet. Im ersten Beispiel kauft der Kunde die Berechtigung, in allen Zonen von Ostwind den öffentlichen Verkehr zu nutzen. Und das für 3 Stunden. Nur: Wer lediglich von Bad Ragaz nach Frauenfeld will, dem nützt das wenig. Denn zurückfahren ist nicht möglich, weil die Fahrt bereits 2 Stunden dauert. Laut einem Papier des Preisüberwachers wünschten die Kunden für grosse Distanzen ein Bahnhof-zu-Bahnhof-Billett. Sie würden keinen Vorteil in der Nutzung aller Transportmittel über alle diese Zonen sehen.