Verlustgeschäft für Hausärzte – Tarifstreit gefährdet regionale Impfstrategie Im Mai sollen Hausärzte und Apotheken die breite Masse gegen Covid-19 impfen. Der Hausärzteverband beider Basel übt Kritik an der Abgeltung. Joël Hoffmann

Um die breite Masse zu impfen, setzt Basel auf die Hausärzte, doch diese könnten sich weigern. Foto: Manuela Matt

Impfzentren und mobile Altersheim-Impfteams sind nur der Anfang: Sobald genügend Impfstoff vorhanden ist, sollen Apotheken und Hausärzte mithelfen, die breite Masse gegen das Coronavirus zu immunisieren. Doch der Plan der Behörden hat einen Haken: Hausärzte machen mit jeder Impfung einen finanziellen Verlust.

Am Mittwoch teilte die Gesundheitsdirektorenkonferenz (GDK), die der Basler Regierungsrat Lukas Engelberger präsidiert, mit, dass man sich mit den Versicherungen auf einen Tarif zur Abgeltung der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen geeinigt habe. Doch die Rechnung wurde ohne die Ärzte gemacht. Diese sassen gar nicht mit am Tisch. Und sowohl die nationalen Verbände als auch der regionale Verband der Hausärzte bemängeln nicht bloss die ausgebliebene Mitsprache, sondern kritisieren den Tarif als zu tief, was nun die Impfstrategie gefährde.