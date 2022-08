Erschreckend aktuell – Tanz zwischen der Welt der Lebenden und der Toten Lia Rodrigues’ «Encantado» am Theaterfestival Basel deckt ausweglose Situationen auf und offenbart wunde Punkte. Simon Baur

140 farbig bedruckte Tücher und Decken dienen als Bühnenbild und Requisiten. Foto: Sammi Landweer

«Encantado» kommt aus dem Lateinischen und bezeichnet etwas, was verzaubert wurde. In der indigenen und afrobrasilianischen Kultur benennt es den Bereich zwischen der Welt der Lebenden und dem Totenreich. «Encantados» bewegen sich in verschiedenen Zeiten und nehmen unentwegt neue Ausdrucksformen an, vergleichbar dem Luftgeist Ariel in Shakespeares «Sturm».