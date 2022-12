Unser Einkaufskorb für Weihnachten – Tannenschnaps und andere kulinarische Geschenkideen Was kommt bei uns in der Adventszeit ins Glas, was auf den glitzernden Teller? Und welche Delikatessen verschenken wir? Nina Kobelt Daniel Böniger

Diesen Koffer packe ich für Weihnachten

Kennen Sie das: Sie kaufen im Dezember nebst Geschenken für alle, die von Ihnen Geschenke erhalten, auch gern was für sich selbst – es ist ja schliesslich Weihnachten? Mir geht es alle Jahre wieder so, absurd teure Dinge leiste ich mir. Letzthin etwa den Weihnachtskoffer von «Bretzel and Gretel». Das ist die Bretzeli-Firma der Genferin Julie Ordon, die als eines der erfolgreichsten Schweizer Models in die Geschichte einging. Klingt irgendwie glamourös, und wenn Weihnachten für mich etwas sein muss, dann natürlich glamoureux … Item. Julie Ordons Devise, die nicht neu ist, aber halt stimmig: Ein Bretzeli und Schokolade passen gut zusammen. In der Weihnachtsbox finden sich zum Beispiel solche mit kandierten Orangen, Spekulatiusgeschmack oder Ovomaltine. Ach ja: Sie sind theoretisch 36 Wochen haltbar. Haha. Als ob die Box auch nur die geringste Chance hätte, so lange zu überleben! (nk)