Pratteln will Tankinfrastruktur testen – Tanken an der Strassenlaterne Die Idee, an Kandelabern das E-Auto zu tanken, wird derzeit in etlichen Schweizer Gemeinden getestet. In Pratteln möchte der Gemeinderat entsprechende Möglichkeiten evaluieren. Christian Fink

In Pratteln sollen die Strassenlaternen bald mehr können, als nur zu leuchten. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Das Geschäft befinde sich noch in den Kinderschuhen, wie Gemeinderat Urs Hess im Einwohnerrat ausführte. Der Verkauf von Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeugen nimmt stetig zu. Die nötige Infrastruktur, um die Autos aufzuladen, hinkt hinterher. So sei etwa die Zahl der Parkplätze mit Auflademöglichkeiten auch in Pratteln beschränkt, schreibt Andreas Moldovanyi in seinem Postulat, das er im März vergangenen Jahres im Pratteler Einwohnerrat einreichte.

Der SP-Politiker verweist dabei auf kostengünstige Möglichkeiten, Ladestationen mit anderer Infrastruktur zu kombinieren. So stellen «bereits mehrere Firmen Strassenlaternen mit der Möglichkeit her, Elektroautomobile aufzuladen». In Schlieren, Aigle und in mehreren europäischen und amerikanischen Städten werden solche bereits installiert beziehungsweise getestet. Auch in Bern werden entsprechende Anlagen seit einiger Zeit in einem Pilotversuch evaluiert.

Diese Strassenlaternen seien, so Moldovanyi, nur wenig teurer als herkömmliche Leuchten. Insgesamt seien die Installationskosten deutlich günstiger als jene frei stehender Ladesäulen. Ausserdem «eröffneten sich Sponsoringmöglichkeiten für Firmen». Und: «Der abgezapfte Strom ist verrechenbar.» Zur optimalen Verteilung böten sich Rochademöglichkeiten neuer mit bestehenden Strassenlaternen. «Ein flächendeckendes Netz solcher Lademöglichkeiten würde den Entscheid beim Autokauf für ein E-Auto beeinflussen.»

«Reicht nie, um E-Autos zu laden»

Ob es der Gemeinderat aufgrund dieser Entwicklung nicht als sinnvoll erachte, in Pratteln «eine innovative Art von Lademöglichkeiten für Elektroautomobile zu initiieren und sukzessive auszubauen», wollte Moldovanyi wissen.

Es sei schwierig, aus Strassenlampen Strom zu ziehen, um das Auto zu laden, hielt Gemeinderat Urs Hess in seiner Antwort fest. Die Beleuchtungsnetze sind in der Regel nicht so gebaut, dass man grosse Leistungen übertragen kann. «Das reicht nie, um E-Autos zu laden.»

Gleichwohl möchte der Gemeinderat die Machbarkeit solcher Einrichtungen evaluieren. Gleichzeitig sollen Ladestationen für E-Bikes geprüft werden. Zurzeit seien jedoch der Elektra Baselland (EBL) als Energielieferantin und Betreiberin des öffentlichen Beleuchtungsnetzes noch keine vergleichbaren Projekte bekannt, führte Hess aus. Die EBL bekunde jedoch grosses Interesse, an einem solchen Pilotprojekt mitzuwirken.

Geschäft in den Kinderschuhen

Für ein derartiges Projekt schlägt die EBL vor, dass Studierende der Fachhochschule unter Mithilfe der EBL machbare Möglichkeiten evaluieren, dies beispielsweise in Form einer Bachelor-Arbeit. Hierfür müssten Standorte nach verschiedenen Kriterien überprüft werden. Dazu gehören Attraktivität und Nutzbarkeit, Parkmöglichkeiten oder der notwendige Platzbedarf. Überprüft werden müssten jedoch auch die benötigten Netzanschlüsse oder Fragen zur Sicherheit.

Erst müssten die Resultate einer solchen Evaluation vorliegen. Die EBL müsste solche Produkte liefern und unterhalten können. Und die Standorte müssten definiert sein, bevor der Gemeinderat, so Hess, eine entsprechende Planung aufgleise.

Ob die Gemeinde bei der EBL noch politisch aktiv werden müsse, um die Idee von Lademöglichkeiten an Kandelabern voranzutreiben, wollte Bernhard Zwahlen (Unabhängige/Grüne) wissen. «Wir haben das Geschäft mit der EBL angeschaut. Es befindet sich noch weit in den Kinderschuhen. Wahrscheinlich ist es noch ein Embryo. Es wird noch dauern, bis es überhaupt geboren ist.» Die Evaluation werde zeigen, ob hierfür überhaupt ein Bedürfnis vorhanden sei und was es koste. Erst dann liesse sich darüber befinden.

