Schwarze Zahlen im Budget 2022 – Tanja Soland: «Wir haben einen strukturellen Überschuss» Finanziell verkraftet Basel die Corona-Turbulenzen problemlos. Die Regierung rechnet auch in den nächsten Jahren mit satten Überschüssen – und ohne Steuersenkungen. Thomas Dähler

Macht sich keine Sorgen für 2022: Regierungsrätin Tanja Soland kann weiterhin auf hohe Steuereinnahmen bauen. Foto: Dominik Plüss

Das Budget des Kantons Basel-Stadt für 2022 weist einen Ertragsüberschuss von 78 Millionen Franken aus – und geht für die Jahre bis 2025 durchwegs mit Ergebnissen in der gleichen Grössenordnung. Die Basler Finanzministerin Tanja Soland erklärte am Donnerstag vor den Medien, Steuersenkungen seien in der Planung nicht vorgesehen. «Wir haben einen strukturellen Überschuss», räumte Soland ein. Ob deswegen die Steuern gesenkt werden, müsse jedoch der Grosse Rat entscheiden. «Schreiben Sie nicht, dass ich die Steuern senken will.»

Die kommenden Jahre seien mit grossen Unsicherheiten behaftet, erklärte Soland. Basel-Stadt wisse nicht, ob und wie sich die mögliche internationale Steuerreform auf die Kantonsfinanzen auswirke. Die OECD wolle die Steuererträge von grossen internationalen Unternehmen zum Teil neu auf die Marktstaaten verteilen und eine Mindeststeuer einführen. Ob dies zu Minder- oder Mehreinnahmen führe, sei unklar und erschwere die Planung.