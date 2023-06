«Vorgehen war nicht ideal» – Tanja Soland rechtfertigt den Messehalle-Deal, lässt aber eine Sache aus Die Messe mietet beim Kanton eine Halle für 100’000 Franken und versucht, sie für ein Mehrfaches an die Basler Verkehrsbetriebe weiterzuvermieten. Wie kann das sein? Katrin Hauser

Letztlich habe man den Unterschlupf für die Elektrobusse in der Halle 3 nicht gefährden wollen, so Tanja Soland. Foto: Dominik Plüss

Bis zuletzt hat ihn niemand so wirklich verstanden, diesen Messehalle-Deal.

Wieso darf die Messe beim Kanton eine Halle für 100’000 Franken mieten und sie dann für 727’500 Franken an die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) weitervermieten? Wie kommt es, dass die Messe die Halle erst sogar für 1’050’000 Franken an die BVB vermieten wollte und bereits Zahlungen getätigt worden sind, die man danach annullieren musste? Sollen Drämmli-Fahrgäste nun im Verdeckten die MCH Group subventionieren?

Die Parlamentarier halten an diesem Mittwoch im Basler Rathaus nicht mit Kritik zurück. Der Präsident der Geschäftsprüfungskommission, SP-Grossrat Christian von Wartburg, spricht von «Fantasiepreisen», die die BVB der Messe zahlten. SVP-Kollege Beat K. Schaller nennt den Deal einen «Hinterzimmer-Schlungg», mit dem die Messe «ihre Zahlen schönen wollte».

Und dann spricht Regierungsrätin Tanja Soland (SP).

Sie muss das Geschäft verantworten und nimmt sogleich vorweg, dass sie die Kritik der grossrätlichen Geschäftsprüfungskommission (GPK) verstehen kann. «Ich gehe mit der GPK einig, dass das Vorgehen nicht ideal war – vor allem nicht rückblickend.»

Doch was ist denn nun genau passiert?

Soland erzählt die Geschichte in drei Akten.

Erster Akt: Der Kanton kauft die Halle 3

Anfang 2020 wird bekannt, dass der Kanton die Messehalle 3 und das Musical-Theater zu einem ausgesprochen günstigen Preis von der Messe zurückgekauft hat. Es handelt sich beim Rückkauf lediglich um die Gebäude, denn der Boden gehört bereits dem Kanton.

Nur braucht der Kanton vorerst aber weder die Halle noch den Boden. Erst ab 2026 will er dort preisgünstige Wohnungen bauen. Deshalb vermietet der Kanton die Halle an die Messe zurück und «orientiert sich dabei am Kaufpreis, den er selbst bezahlt hat», erklärt Soland. So kommt die günstige Miete von 100’000 Franken pro Jahr für 38’000 Quadratmeter zustande.



Zweiter Akt: Die BVB brauchen Unterschlupf für ihre Busse

Die BVB brauchen dringend einen Unterschlupf für ihre Busse, da die Garage Rank umgebaut wird. Einen Teil kann man auf dem Klybeck-Areal unterbringen, doch der Platz reicht nicht aus. «Der Grosse Rat macht zu diesem Zeitpunkt ziemlich Druck», erzählt Soland. Es müsse eine Lösung her für diese Busse. Die Messehalle 3 eignet sich hervorragend.

Der Kanton vereinbart mit der Messe, dass die Elektrobusse in der Messehalle 3 untergebracht werden.

Dritter Akt: Das Untermietverhältnis

Immobilien Basel-Stadt (IBS) muss genehmigen, dass die BVB ein Untermietverhältnis mit der Messe eingehen. «Der Vertrag zwischen Messe und BVB hat sich nicht am Kaufpreis orientiert und ist deshalb viel höher ausgefallen», sagt Soland. Die Messe wollte eine Nutzungsausfallentschädigung von 900’000 Franken, was Mitte-Grossrätin Andrea Strahm bis heute irritiert. Es liege in der Natur der Sache, dass man einen Raum während der Vermietung nicht selbst nutzen könne, sagt sie.

So kommt die hohe Untermiete von 1’050’000 Franken zustande: eine, die um ein Mehrfaches höher ausfällt als die eigentliche Miete. «Die Diskrepanz ist hoch. Das hat Fragezeichen aufgeworfen», so Soland. IBS habe dann «noch versucht, mit der Messe zu reden». Tatsächlich drohen die Chefbeamten von Tanja Soland zu diesem Zeitpunkt der Messe, dass man sie als Mieterin rauswerfe, wenn dieses Untermietverhältnis nicht angepasst wird.

Eine Lösung muss her. «Die BVB waren schon halb drin in der Messehalle 3. Wir wollten nicht, dass der Unterschlupf der Busse gefährdet wird», sagt Soland. Sie zieht zusammen mit Baudirektorin Esther Keller (GLP) einen Schiedsgutachter bei. Er soll herausfinden, wo die Marktmiete für die Messehalle 3 liegt. Er nennt den Betrag von 727’500 Franken pro Jahr – «und darauf haben wir uns dann geeinigt».

Letztlich sei ihre Taktik gewesen, dass IBS gegenüber der Messe den «bad cop» gespielt und ihr klargemacht habe: «So geht es nicht.» Und dann, «als die Messe schon ganz weich war», sei sie als «good cop» aufgetreten und habe das Schiedsgutachten ausgehandelt.

Der vergessene Zwischenakt

Einen Teil der Geschichte lässt Soland bei ihrer Ansprache im Parlament aus. Es war nämlich nicht so, dass IBS die Messe von Anfang an für die Untermiete kritisiert hätte. Als die BVB 2020 bei IBS um Rat fragten, ob der Betrag von 1’050’000 Franken als Untermiete gerechtfertigt sei, gab IBS grünes Licht. Dies hat die BVB gegenüber der BaZ so geschildert.

Offenbar regte man sich bei IBS erst später über die hohe Diskrepanz auf. Wahrscheinlich etwa zu jenem Zeitpunkt, als das Onlinemedium «Prime News» den Messehalle-3-Deal öffentlich machte und damit eine Welle an Fragen und Kritik lostrat.

