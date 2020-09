Risiko für die Steuerzahler – Tanja Soland passt Bankengesetz an Wegen der Übernahme der Bank Cler durch die Basler Kantonalbank könnte die Staatsgarantie auch für die Bank Cler gelten. Die Geschäftsprüfer zweifeln, ob dies gesetzeskonform ist. Nun will die Finanzdirektorin das Gesetz ändern. Joël Hoffmann

Finanzdirektorin Tanja Soland macht rascher vorwärts als geplant. Foto: Florian Baertschiger

Die Basler Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) packt die Probleme mit der Übernahme der Bank Cler durch die Basler Kantonalbank (BKB) an – und zwar rascher als angekündigt. Nachdem im Juni die Geschäftsprüfungskommission (GKP) den von Solands Vorgängerin Eva Herzog abgesegneten Banken-Deal kritisiert hat, kündigte Soland eine Gesetzesrevision an. Sie wolle jedoch erst die Wahlen von Ende Oktober abwarten, sagte sie. Soland wollte bei einer Wiederwahl die Anpassungen im Frühling 2021 angehen, wenn bei der Bank sowieso Änderungen anstehen. Nun teilte ihr Departement am Mittwoch mit, dass die Regierung bereits jetzt handelt.

Die GPK zeigte sich irritiert darüber, dass Herzog und die BKB bei der Übernahme der Bank Cler argumentierten, dass das Risiko für den Steuerzahler steige, im Notfall via Staatsgarantie auch für die Bank Cler zu haften. Doch zugleich werde das Risiko für den Notfall kleiner, weil die BKB das Risiko besser steuern könne, da die Bank Cler schliesslich zur BKB gehöre. Noch bei der Anpassung des Kantonalbankengesetzes 2015 herrschte Konsens darüber, dass das Risiko für den Steuerzahler nicht grösser werden dürfe.

Da die GPK sich in solchen Finanzfragen als zu wenig kompetent betrachtete, beauftragte sie die Finanzkontrolle mit der Untersuchung. Diese kam zum Schluss, dass einerseits die Abgeltung für die Staatsgarantie neu jährlich überprüft werden sollte. Andererseits ermögliche das Gesetz zwar die Cler-Übernahme. Dennoch empfahl die Finanzkontrolle eine Gesetzesanpassung, welche die Übernahme regelt. Für die GPK ist bis heute aber nicht abschliessend geklärt, ob die Cler-Integration in die BKB gesetzeskonform war, denn die Staatsgarantie dürfte, Stand jetzt, nicht für die Cler gelten. Die GPK folgte den Empfehlungen der Finanzkontrolle.

Folgen für die Staatsgarantie

«Mit der verstärkten Einbindung der Bank Cler in den Konzern BKB steigt zwar das Haftungsrisiko der BKB, notfalls für die Bank Cler gerade zu stehen, dies wird aber durch die erweiterten Einsichts- und Einflussmöglichkeiten kompensiert», teilte das Finanzdepartement am Mittwoch mit. Die Finanzkontrolle empfehle aber, die Konzernbildung und -führung explizit im BKB-Gesetz zu regeln. «Der Regierungsrat wird dem nachkommen und dem Grossen Rat ein revidiertes BKB-Gesetz vorlegen», heisst es in der Mitteilung weiter. Das Bankengesetz wird also fünf Jahre nach der letzten Revision der Realität angepasst.

Doch die Regierung folgt der zweiten Empfehlung nicht: Die Abgeltung für die Staatsgarantie soll aus Stabilitätsgründen weiterhin nicht jährlich überprüft werden. Dennoch werde die Abgeltung wegen der grösseren Bilanzsumme der BKB erhöht. FDP-Grossrat Erich Bucher betont, dass eine rasche Gesetzesrevision nötig sei, denn es sei weiterhin offen, ob die jetzige Situation gesetzeskonform sei. Bezüglich Staatsgarantie sagte er am Mittwoch im Parlament, dass es nur zwei Wege gebe: Die Staatsgarantie abzuschaffen oder auf die Cler auszuweiten. Letzteres müsse aber zusätzlich abgegolten werden. Joël Thüring (SVP) lobt mitten im Wahlkampf die linke Tanja Soland für ihren «frischen Wind», den sie ins Finanzdepartement bringe, und sich offener für die Kritik aus dem Parlament zeige als ihre Vorgängerin.