17 Songs von Basler Promis – Tanja Soland Basels Finanzministerin hat einen recht breiten Musikgeschmack. Da kommt viel einheimisches Schaffen drin vor – nebst einigen Klassikern und etwas Exotik. Markus Wüest

Regierungsrätin Tanja Soland mag nicht nur moderne Kunst, sondern auch Musik. Foto: Dominik Plüss

Wir haben Tanja Soland selbstverständlich gefragt, wie sie denn zu dieser durchaus spannenden Zusammenstellung gekommen ist. Immerhin enthält sie einige einprägsame Kürzesttitel wie «Biko» oder «YMCA» aber auch den wohl längsten (und zungenbrecherischsten) Songtitel in dieser Reihe bisher: «luetbadbullshitläärloufmagerquark». Dies hat uns die Regierungsrätin (SP) geantwortet: «Einige der Songs habe ich live gehört – oft auch zufällig, weil ich mit Bekannten an ein Konzert mitgegangen bin oder eingeladen wurde. Deshalb sind diese Lieder auch mit speziellen Erinnerungen verbunden. Einen Lieblingsstil habe ich nicht. Mich sprechen ganz unterschiedliche Sachen an. Musik höre ich meistens beim Joggen oder Zugfahren – und «Nterini» ist mein Wecker.»