Tanzveranstaltungen am Rheinknie – Tangoschule Basel hat ein neues Studio eröffnet Die Basler Tangopioniere Cécile Sidler und Romeo Orsini haben nach der Corona-bedingten Schliessung 2020 ein neues Kurslokal eröffnet. Vivana Zanetti

Cécile Sidler und Romeo Orsini lernten sich in den Achtzigerjahren in Basel kennen und gründeten die erste Tangoschule der Stadt. Foto: Tangoschule Basel Das Tangopaar arbeitete auch in mehreren Projekten mit der Tanzcompany des Theaters Basel zusammen, z. B. mit der Choreografie «Palacio de la danza» von Desirée Meiser und Patricia Draeger. Foto: Tangoschule Basel 1 / 2

Eine der ältesten Tangoinstitutionen Europas – die Tangoschule Basel – musste 2020 ihr langjähriges Unterrichtslokal am Clarahofweg wegen Corona schliessen. Vergangene Woche eröffneten die Inhaber Cécile Sidler und Romeo Orsini ihre Schule an einem neuen Ort wieder. Für die nächsten zwei Jahre befindet sich ihr Kurslokal an der Isteinerstrasse 70. Mit knapp 100 Quadratmetern Parkett-Tanzfläche, einer Bar samt kleinem Innenhof und einem rustikalen Ambiente, das auffallend gut zum argentinischen Tango passt, unterrichten die Wahlbasler Pioniere Sidler und Orsini nun wieder an einem eigenen festen Ort. Einzel- und Gruppenstunden sowie Übungsabende werden mit Contact-Tracing, beschränkter Teilnehmerzahl und reduziertem Partnerwechsel regelmässig durchgeführt.