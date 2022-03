Leben mit geflüchtetem Mädchen – Tameena will Herzchirurgin werden Ein Kind, das nach traumatischer Flucht allein in die Schweiz gelangt, über Jahre zu betreuen, verlangt viel. Eine Zürcher Familie erzählt und nennt sechs Voraussetzungen. Alexandra Kedves

Besuch bei einer Pflegefamilie im Zürcher Oberland: Seit anderthalb Jahren ist eine junge Afghanin (rechts, Gesicht abgewandt) Teil des grossen Familienschiffs. Foto: Urs Jaudas

Die Kinder sitzen gemeinsam in der Küche beim Zvieri: Katja (6), Immanuel (9), Elias (11), Maya (13), Tameena (15, alle Namen geändert). An der Wand hängt der Meersäuli-Pflegeplan. Der Ältere sagt kurz Hallo und bringt sein Schulzeug weg, am Tisch plaudern die Jüngeren. Stinknormaler, gut organisierter Alltag. «Nur ruhiger», lacht der Vater. Der Pressebesuch mache die Kinder doch ein wenig nervös. In der Stube des alten Zürcher Flarzhauses hocken sie dann alle zusammen auf der Couch und erzählen, wie das war, damals, im November 2020, als Tameena zu ihnen stiess.