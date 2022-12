Repression in Afghanistan – Taliban wollen Frauen aus dem Leben verbannen Die selbst ernannten Gottes­krieger verbieten nun auch Mit­arbeiterinnen von Hilfs­organisationen die Arbeit. Der Erlass ist der nächste Schritt in einem Kampf, der nur Verlierer kennt. Tobias Matern

Wollen sich nicht unterkriegen lassen: Frauen in Afghanistan, hier bei einer Demo gegen das Universitätsverbot. Foto: Getty Images

Für Fatima ist am Wochenende eine Welt zusammengebrochen. Die Afghanin hatte in Herat für eine Hilfsorganisation gearbeitet. Es war einer der letzten Bereiche in ihrem Leben, die sie noch selbstbestimmt gestalten durfte. Doch nun haben die Taliban ein neues, frauenfeindliches Dekret erlassen, das auch Fatima hart trifft: Die Islamisten untersagen Nicht­regierungs­organisationen, Mitarbeiterinnen zu beschäftigen – weil zu viele von ihnen gegen das Verschleierungsgebot verstossen hätten. Es sei grausam, «wir dürfen nicht mehr zur Arbeit gehen», schreibt Fatima in einer Textnachricht an diese Redaktion.